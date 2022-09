«Stronza e infame dei Carabinieri»: Vittoria De Felice minacciata e insultata da un magrebino in centro storico

Pubblicità

«Mi sto facendo garante della libertà e della difesa dei cittadini senza averne un ruolo. Nel partito democratico esiste un coordinamento specifico di persone che hanno delle competenze nel merito e mi chiedo dove sono».

È questo l’ennesimo sfogo di Vittoria De Felice che ormai ha cominciato la sua lotta personale contro la violenza e il degrado in centro città. Una situazione che di giorno in giorno peggiora sotto gli occhi di un sindaco inerme, ostaggio di ideologie del passato che stanno portando al degrado una città che un tempo era considerata «L’isola verde» d’Italia.

Un sindaco che dovrebbe essere di tutti, e che invece perde il suo tempo a consigliare di votare i candidati della sinistra che stanno portando Trento, il Trentino e l’Italia intera nel baratro, sulla via del non ritorno e all’anarchia assoluta.

Questa ragazza, militante del Pd si sta contraddistinguendo per coraggio e senso civico. Il suo esempio potrebbe essere seguito a breve da altre persone per così dare una mano alle forze dell’ordine.

La giornata non era cominciata bene per l’esponente del Partito Democratico Trentino che in mattinata aveva denunciato l’ennesimo atto di vandalismo su un’auto avvenuto all’angolo di via Roma con via Belenzani. (foto) «In un momento importante dove a Trento per via del festival dello sport ci sono persone importanti che scelgono il centro storico per farsi un giro è possibile assistere a queste cose?» – si chiede la 32 enne

Poi nel tardo pomeriggio un episodio che oggi sarà denunciato presso la caserma dei Carabinieri di Trento.

Vittoria si trovava in piazzetta 2 settembre 1943, ubicata a fianco di via san Giovanni il piccolo vicolo che congiunge via Roma con piazza santa Maria Maggiore, per portare i rifiuti all’isola ecologica quando improvisamente è stata apostrofata da un magrebino ubriaco con le parole, «Stronza e infame dei Carabinieri».

Probabilmente gli insulti erano legati a quanto successo domenica pomeriggio in via Roma dove una baby gang tutta al femminile ha aggredito un anziano cardiopatico per futili motivi e dove solo un suo coraggioso intervento ha evitato il peggio facendo fuggire le ragazzine. Il giorno dopo Vittoria De Felice era stata dai Carabinieri confermando quanto visto ricostruendo tutte le fasi dell’episodio.

La 32 enne militante del Pd aveva comunque scelto di lasciar perdere tornandosene a casa. Aveva poi deciso di uscire nuovamente per farsi un giro in città.

Sulla sua strada si è nuovamente trovata il magrebino sempre più ubriaco che ha cominciato di nuovo ad insultarla con tono molto minaccioso buttando per terra la bottiglia di vetro della birra che è finita in mille pezzi su via san Giovanni. La cosa stava generando quando un amico del magrebino è intervenuto bloccandolo.

«Vorrei chiedere al Sindaco come sia possibile che una cittadina possa in solo poche ore trovarsi coinvolta senza aver fatto nulla in due episodi simili e perchè le persone del partito democratico non fanno nulla». Vittoria chiede ora al suo partito efficienza, competenza e voglia di lavorare.

Dopo il secondo episodio sono intervenuti i carabinieri (foto) che hanno consigliato si sporgere denuncia. «Mi sento di ringraziare i Carabinieri e il presidio «Presenza Civile Portella», 95 persone che in silenzio e senza ricevere nessun compenso economico segnalano episodi di violenza continui e giornalieri e sono contenta di essere una delle voci di questo presidio».

Sulla sua pagina facebook a riguardo dell’episodio vissuto in prima persona la De Felice ha scritto che Trento ormai è una città allo sbando che non riesce a garantire serenità ai propri cittadini. (ne riportiamo tutti i contenuti sotto)

