Pauroso incidente a Malgolo: tre giovani miracolati

Pubblicità

Pubblicità



Sono stati miracolati i tre giovani che ieri sera, giovedì 22 settembre intorno alle 23.30, erano a bordo dell’Audi uscita di strada autonomamente poco prima della segheria di Malgolo, lungo la SS43 dir.

I tre ragazzi stavano rientrando a casa e stavano viaggiando in direzione alta Val di Non quando, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo dell’auto, uscendo di strada e finendo la propria corsa contro un larice.

Una carambola impressionante, che ha completamente distrutto il veicolo, la cui parte anteriore è stata letteralmente scoperchiata.

Pubblicità Pubblicità

Immediato l’allarme, con i Vigili del Fuoco volontari di Malgolo e di Romeno, due ambulanze di Trentino Emergenza e i Carabinieri subito accorsi sul posto.

Vista la gravità della situazione, da Trento si è anche alzato in volo l’elicottero, che ha poi trasportato due feriti all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il terzo ragazzo rimasto coinvolto nell’incidente, invece, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Cles.

Pubblicità Pubblicità