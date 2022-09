Le ultime vicende internazionali al centro della campagna elettorale: le reazioni dei partiti

Pubblicità

Dopo le parole di Putin, che annunciano la mobilitazione parziale dei riservisti e le minacce dell’atomica, le reazioni dal mondo politico italiano non si sono fatte attendere e anche soprattutto in vista delle elezioni. A partire dalla Meloni, leader di Fratelli d’Italia che sostiene: “La mia impressione è che Putin dimostra una grandissima difficoltà in Ucraina, è un discorso che tradisce debolezza, una mossa abbastanza disperata”. “Anche perché evidentemente le sanzioni funzionano”: ha aggiunto.

Proprio sul tema sanzioni, Fratelli d’Italia, si appoggia in parte alla posizione di Salvini rispetto alla necessità di compensazioni. Secondo Lega e Fratelli d’Italia, dunque, se fosse necessario continuare con le sanzioni, bisogna farlo aiutando anche le nazioni più colpite dalle sanzioni stesse.

Per Matteo Salvini, invece l’annuncio di Putin non è una buona notizia e sul suo rapporto con la Russia dice: “Quando scoppia una guerra, quando uno scatena una guerra passa dalla parte del torto, Io l’ultima volta che sono andato a Mosca sono andato da ministro”

Le dichiarazioni di Putin, sembrano trovare dunque, più o meno tutti d’accordo, anche il segretario del Pd Letta, come Meloni crede che siano una dichiarazione di debolezza, ma aggiunge: “Putin brinderebbe in caso di vittoria della Destra in Italia ma tutti i partiti devono essere chiare nel dire che bisogna rifiutare il ricatto fatto sulla pelle del popolo ucraino e anche di quello russo”. Letta si riferisce alle minacce e al ricorso alle armi nucleari, sfidando non solo i rivali del Centro Destra, ma anche Conte.

PD che accusa Il Movimento Cinque stelle anche di aver fatto andare via Draghi e Conte respingendo le accuse replica criticando Draghi per non aver preso posizione: “Tutti hanno preso posizione draghi è desaparecidos” .

