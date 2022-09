La Giunta provinciale a Tonadico, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza

Pubblicità

Ha fatto tappa a Tonadico, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, oggi la Giunta provinciale nel consueto incontro settimanale. Nella splendida cornice di Palazzo Scopoli – prestigioso edificio quattrocentesco – l’esecutivo provinciale è stato accolto dai rappresentati del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, della Polizia locale, dei Vigili del fuoco volontari di San Martino Castrozza e Primiero, del Parco Naturale di Paneveggio San Martino, degli artigiani, degli allevatori, di Acsm, degli albergatori, del Soccorso alpino, dei Nu.Vol.A., del Caseificio di Primiero, dei carabinieri, della guardia di finanza, della forestale, di Apt e del Decano di Primiero.

Nel dare il benvenuto il sindaco di Primiero San Martino Castrozza ha ringraziato per l’attenzione che l’esecutivo sta riservando al territorio di Primiero. Il ricordo è andato a Vaia e a quei giorni dell’autunno 2018 in cui anche in cui anche le Valli di Primiero e Vanoi furono duramente colpite dalla tempesta.

Nel suo intervento il presidente della Provincia autonoma di Trento ha voluto sottolineare il valore aggiunto di questi incontri che si svolgono sui territori in quanto si dimostrano essere occasione preziosa per conoscere da vicino le realtà e i problemi delle comunità, in uno spirito di dialogo e condivisione con gli amministratori locali.

Un territorio, quello del Primiero, che in questi anni ha dimostrato nel suo complesso unità.

Caratteristica questa che che facilita il confronto con la Giunta provinciale e soprattutto la programmazione e messa in atto di risposte strategiche per lo sviluppo della comunità.

Sempre a Palazzo Scopoli dopo la riunione la Giunta provinciale ha poi avuto un incontro con i componenti della Giunta comunale. È stata l’occasione per fare il punto sulle opere che interessano il territorio, in primis il collegamento San Martino Rolle.

