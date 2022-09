Inflazione e costo del denaro, la Fed alza i tassi dello 0,75%: ai massimi dal 2008. Bce avvisa: “Segnali di recessione dal 2023”

Pubblicità

L’inflazione sembra non voler mollare la presa, tanto che le banche centrali si trovano costrette ad aumentare i tassi di interesse. A partire dalla statunitense Fed che ha varato un nuovo rialzo dello 0,75%, portando così il costo del denaro al 3,5% circa, il livello più alto mai raggiunto dalla crisi del 2008.

Il Presidente della Fed, Jerome Powell ammette la possibilità di ulteriori rialzi da ora fino ad inizio 2023, per portare i futuri tassi di interesse oltre il 4%. Non solo, ma Powell avrebbe dichiarato di essere disposto a tollerare una recessione con una politica monetaria restrittiva fino a quando l’inflazione non tornerà al 2%, per molti il giusto punto di equilibrio.

Di fatto, anche per l’Europa l’andamento dell’inflazione sembra essere molto pericoloso, visto che la Banca Centrale Europea sarebbe pronta nei prossimi mesi ad aumentare i tassi di interesse.

Infatti, Francoforte prevede un peggioramento del quadro economico e tra le cause imputabili: il caro energia, la guerra in Ucraina e l’alta inflazione, tutti fattori che farebbero crescere l’incertezza economica.

Stando ai dati riportati da Francoforte, l’economia dei Paesi dell’Eurozona è in rallentamento e potrebbe peggiore negli ultime mesi dell’anno e nei primi mesi del 2023.

