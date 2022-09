Incrocio pericoloso per gli autobus, sindacato snobbato dal comune di Trento

Pubblicità

«La strada di via Ghiaie dovrebbe essere asfaltata a breve ma intanto si passa sulle “montagne russe”» – Lo denuncia il segretario della Uil Trasporti Nicola Petrolli.

Petrolli osserva che «il semaforo quando si viaggia verso Ravina è sempre stato lampeggiante e in questi giorni non funziona nemmeno in direzione della città quindi si deve uscire su via monte Baldo in maniera pericolosa senza vedere il traffico della strada che si sta per imboccare per di più invadendo il senso di marcia già a partire da via ghiaie su tutto l’incrocio e all’inizio si via monte Baldo».

«Invasioni che – aggiunge – a volte succedono anche percorrendo la stessa via Ghiaie essendo una strada stretta coi parcheggi a lato avendo a volte mezzi che sporgono rispetto ai parcheggi stessi o bici monopattini in concomitanza coi parcheggi».

Ma non è finita, secondo il segretario della Uil Trasporti infatti, sempre andando verso Ravina c’è ancora il cantiere attivo prima di arrivare alla rotatoria di via Jedin/al Desert che pur essendo regolato da un semaforo provvisorio complica comunque la manovra dovendolo percorrere contromano e quando si bocca via ghiaie dalla rotatoria in direzione città si va a bloccare parte della rotatoria se si prende questo semaforo provvisorio rosso.

«Ricordiamo al comune di Trento – conclude Petrolli – che ci sono le commissioni tecniche formate da autisti che danno il loro parere sulla pericolosità delle fermate, incroci e su tutti i percorsi degli autobus e corriere, non può e non deve affidarsi a pareri di qualche capo area di Trentino Trasporti, che bazzica spesso in comune».

