Giornate Europee del Patrimonio nei musei e nei castelli del Trentino

Tornano le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 24 e domenica 25 settembre che, quest’anno, hanno come tema “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

La più partecipata manifestazione culturale d’Europa propone una riflessione sulla gestione sostenibile del patrimonio culturale e del paesaggio, una cultura della sostenibilità che anche gli enti museali sono chiamati a diffondere.

Anche in questa edizione sono tante le proposte dei musei, dei castelli e degli enti culturali della Provincia; qui di seguito un riepilogo di alcune delle iniziative.

Musei e siti archeologici – Sabato 24 e domenica 25 settembre l’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali propone visite guidate partecipate, laboratori e attività per famiglie dedicate alla conoscenza del patrimonio archeologico del Trentino. Le iniziative si svolgono presso l’area archeologica Acqua Fredda al Passo del Redebus, al Museo Retico di Sanzeno, al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte di Fiavé che nel fine settimana saranno visitabili con ingresso gratuito. Info e programma https://www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

Museo degli Usi e Costumi – Un fine settimana di grandi opportunità al Museo degli Usi e Costumi della Gente trentina di San Michele all’Adige: in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio tariffa speciale di 1 euro, gratuito per coloro che ne hanno diritto, sia per sabato 24 e domenica 25 e un ricco programma di iniziative per sabato 24 nell’ambito de “Le Notti di san Michele”. Alle 20 del sabato i Servizi educativi del Museo propongono una visita guidata dedicata alle fibre tessili e alla loro lavorazione. Agli insegnanti ed educatori che vorranno partecipare sarà rilasciato un attestato per il riconoscimento dell’aggiornamento IPRASE. Alle 21 lo spettacolo teatrale “Teste di legno, storie d’ingegno” con Alessandro Gigli, per la regia di Tomas Jelinek. I burattini, gli oggetti e la baracca sono a cura di Massimo Galletti e Lucia Osellieri. L’orario pomeridiano di sabato 24 è continuato dalle 14.30 fino alla conclusione dello spettacolo.

Info e programma https://www.museosanmichele.it/

Mart e Casa Depero : sabato 24 e domenica 25 settembre ingresso con tariffa ridotta al Mart a 9 euro e a Casa Depero a 4 euro.

Domenica 25 settembre dalle 15 alle 16 al Mart è prevista una visita guidata alla mostra “Giuliano Vangi. Colloquio con l’antico. Pisano, Donatello, Michelangelo“. La visita può essere acquistata in biglietteria a partire dalle ore 14, il costo è di 2 euro oltre al biglietto di ingresso.

Domenica 25 settembre, dalle 15 alle 16.30, viene organizzato “Little Mart | Che animale sei?”, laboratorio ispirato all’arte di Charlotte Caron. I bambini disegnano o dipingono su una fotografia del loro volto, per trasformarlo in una “faccia animale“. Possono partecipare bambini dai 5 ai 10 anni. Il costo è di 5 euro a bambino, prenotazioni fino a venerdì ore 12 online selezionando “prenota” oppure contattando l’Area educazione del Mart: T. 0464 454135-108, venerdì pomeriggio, sabato e domenica contattando la biglietteria del Mart: T. 0464 438887.

Info e programma https://www.mart.tn.it/

MUSE e altre sedi territoriali – Il MUSE e le sedi sul territorio del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, del Museo geologico delle Dolomiti a Predazzo, della Terrazza delle Stelle e del Giardino Botanico Alpino Viote sono aperti sia sabato 24 che domenica 25 settembre con il consueto orario. Nella sede MUSE di Trento e a Palazzo delle Albere vengono ospitati alcuni eventi del Festival dello Sport e offerte le visite guidate da programma alle mostre “L’ombra dell’unicorno” e “Lascaux experience”. Al Giardino Botanico Alpino Viote vengono invece proposte le ultime due giornate a tema, rispettivamente dedicate alle degustazioni alpine e alle tinture naturali (dalle ore 10 alle 17) e le visite guidate alle ore 11 e 15.

Info e programma https://www.muse.it/

Museo dell’aeronautica Caproni – Nel fine settimana 24-25 settembre torna “Festivolare” grande manifestazione aerea del Trentino organizzata all’aeroporto Caproni di Trento dalla rete d’impresa Kilometro Azzurro.

Nell’ambito dell’evento la Fondazione Museo storico del Trentino organizza al Museo dell’aeronautica Gianni Caproni una serie di iniziative: laboratori creativi per bambini e bambine, una caccia al tesoro, simulazioni di volo e la presentazione della collana a fumetti dedicata alla storia dell’aeronautica militare. Nel dettaglio:

sabato 24 e domenica 25 settembre dalle 10.30 alle 12.00: laboratorio al Museo Caproni “Costruiamo l’aereo creativo” per creare vostro modellino con materiali di recupero, rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni.

“Costruiamo l’aereo creativo” per creare vostro modellino con materiali di recupero, rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni. sabato 24 settembre ore 11: presentazione della collana a fumetti dell’Aeronautica militare, curata dall’Aeronautica e dedicata a celebrare alcuni episodi della sua storia.

sabato 24 e domenica 25 settembre dalle ore 13: simulatori di volo, per salire a bordo di uno dei mitici caccia della Grande Guerra: lo SPAD. Due simulatori vi attendono per volare al Museo dell’aeronautica Gianni Caproni assieme al personale della Fondazione Museo storico del Trentino

sabato 24 e domenica 25 settembre, tutto il giorno: Hangar Game. Pronti a “volare”? Cerca il tuo aereo, il tuo simbolo e vinci un premio! Una divertente caccia al tesoro organizzata dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

Info e programma su Festivolare: https://www.festivolare.it/

Info e programma sulle iniziative proposte dalla Fondazione Museo Storico: http://www.museostorico.it/

Castelli provinciali – Sabato 24 e domenica 25 settembre l’ingresso a Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Stenico, Castel Beseno e Castel Caldes sarà a tariffa ridotta.

I Servizi educativi del museo propongono, per il Castello del Buonconsiglio di Trento, sabato 24 ad ore 11 e alle ore 15.30 visite guidate alla mostra dedicata alla pittura veneta del Settecento in Trentino intitolata “I colori della Serenissima”, (tariffa 3 euro) e domenica 25 ad ore 15.00 l’attività rivolta alle famiglie “Che viaggio”. Sabato 24 settembre, alle ore 18.30 e alle ore 20.45 sarà proposta la visita teatralizzata alla mostra “I Colori della Serenissima”.

Info e programma https://www.buonconsiglio.it/