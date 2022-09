Festival dello Sport: tutto il rosa dei Giochi Olimpici del 2026

Pubblicità

Pubblicità



Tutto il Rosa dei Giochi. Ovvero una lettura completamente al femminile delle Olimpiadi del 2026, Milano-Cortina, con il Trentino che ne sarà un grande protagonista.

Al teatro Sociale ne hanno parlato le sciatrici Tina Maze e Gabriella Paruzzi, la pattinatrice Valentina Marchei, Marta Pagnini leggenda della ginnastica, Francesca Porcellato e Martina Caironi, atlete paralimpiche, assieme a Diana Bianchedi dirigente sportiva, già grande fiorettista.

In sala Giovanni Malagò, presidente Coni, Luca Pancalli, presidente Cip, Paola Mora, presidente Coni Trento e Andrea Gios, presidente Fisg che ha promesso di voler fare risultati ancora migliori rispetto a Pechino nella propria disciplina, il ghiaccio.

Pubblicità Pubblicità

Sono intervenute Alba De Silvestro, sci alpinista, Francesca Lollobrigida, pattinatrice di velocità su ghiaccio, Valentina Margaglio, skeletonista, Michela Moioli, snowboarder, Martina e Arianna Valcepina, short track.

Insomma un grande parterre, per una grandissima manifestazione collegata da un filo rosa con le atlete a raccontare, con un flash, il proprio momento di gloria e con Elisa Di Francisca, nelle vesti di schermitrice e conduttrice.

Si è parlato di come una donna deve declinare il modo di fare sport, ma anche di come si possa scegliere la maternità con il fare attività ad altissimo livello: “Vogliamo lasciare una grande passione ai giovani” hanno detto. Ma anche, come ha fatto Tina Maze, confessare di non aver dimenticato le “sveglie alle cinque del mattino per potersi allenare”.

Malagò e Pancalli hanno tirato le fila di una mattinata straordinaria, scherzando su quale federazione abbia vinto più medaglie: “Sono molto felice di questo fil rouge scelto per onorare chi facendo tanti sacrifici ha vinto così tanto. Le donne sono in media molto meglio degli uomini e sono il valore aggiunto dello sport italiano” ha detto Malago’.

Pubblicità Pubblicità



Pancalli ha parlato anche di un impatto sociale dei Giochi: “Vogliamo costruire una candidatura che sia sostenibile a tutti gli effetti, anche sociale. Deve essere chiaro che tipo di eredità un evento di questa portata possa portare a livello di inclusione”.