Drammatico incidente a Brentonico, 80 enne agricoltore muore schiacciato dal trattore

Il tragico incidente a Aurelio Viesi, un agricoltore 80 enne del posto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 settembre, intorno alle 13:00 nelle campagne della zona di Castione a Brentonico.

l’80 enne residente in zona è stato ritrovato senza vita vicino al suo trattore che è uscito di strada ribaltandosi. A trovare il corpo e a lanciare l’allarme sono stati alcuni biker che casualmente transitavano lungo la strada forestale e che hanno scorto il trattore rovesciato su una rampa di accesso del fondo agricolo.

La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) è giunta intorno alle 13:00 odierne.

Sul posto sono giunti i soccorsi con l’ambulanza dei sanitari della locale croce rossa e vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso atterrato poco distante.

In supporto ai sanitari e la messa in sicurezza del mezzo , anche due squadre dei vigili del fuoco di Brentonico. I sanitari giunti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, troppo gravi i traumi riportati.

Per compiere tutte le formalità di rito e ricostruire la dinamica del tragico incidente i carabinieri della locale stazione di Brentonico e della compagnia Roveretana. Da una prima ipotesi si sospetta che l’uomo alla guida possa avere avuto un malore.

