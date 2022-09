Danni da maltempo in Val di Fassa, per contributi e indennizzi domande dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022

Pubblicità

Le domande per l’ottenimento di contributi e indennizzi previsti a seguito dei danni causati dal maltempo in Val di Fassa, verificatosi nella giornata del 5 agosto scorso, vanno presentate dall’1 ottobre al 31 dicembre 2022.

I relativi procedimenti decorreranno a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione. Lo ha stabilito la Giunta provinciale approvando un provvedimento, proposto dal presidente, con il quale, ha definito i criteri e le modalità per la concessione a soggetti privati dei contributi e indennizzi previsti dalla legge provinciale sulla Protezione civile.

Il provvedimento è stato adottato dopo le verifiche tecniche e delle valutazioni di stima effettuate in collaborazione con i comuni interessati (San Giovanni di Fassa, Campitello di Fassa e Mazzin), e tenuto conto della gravità e della tipologia dei danni provocati dalla calamità, dei soggetti e del contesto socio-economico coinvolto nonché delle risorse finanziarie disponibili.

I contributi e gli indennizzi previsti (art. 74 della l.p. n. 9 del 2011) sono finalizzati a sostenere i cittadini in relazione agli oneri di spesa che gli stessi devono sopportare per il ripristino e la riparazione dei danni arrecati alle seguenti tipologie di beni e attività: 1. abitazioni e loro pertinenze, ivi compresi gli impianti e i lavori di sgombero, arredi ed attrezzature principali; 2. veicoli ad uso privato.

Col provvedimento adottato è stata anche prenotata la spesa di 500.000 euro sull’esercizio finanziario 2023.

Considerato che allo stato attuale, l’accertamento danni alle attività economiche è ancora in corso, si è ritenuto opportuno demandare ad un successivo provvedimento l’approvazione degli specifici criteri per la concessione di contributi per tali settori.

