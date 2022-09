Dalla manovra di bilancio al Pnrr: le prossime scadenze per il nuovo Governo

Pubblicità

Sono molti i programmi ancora da delineare e definire, ma il nuovo Governo non avrà molto tempo. Stando all’agenda politica, gli appuntamenti del periodo autunnale sono piuttosto ravvicinati. Se la Nadef è stata velocemente messa appunto dal precedente esecutivo, al nuovo Governo toccherà redigere il più velocemente possibile la manovra, delineando così i nuovi obiettivi in tema di finanza pubblica.

Una delle prime scadenze sarà quini, la nota di aggiornamento al Def, il documento di Economia e Finanza da presentare entro il 27 settembre.

Non solo, ma sarà compito del nuovo Governo continuare nel raggiungimento gli obiettivi sul Pnrr, in caso contrario la pena sarà la perdita della terza tranche di fondi europei, pari a 21,8 miliardi.

Entro la fine dell’anno, infatti, il nuovo esecutivo dovrà completare 55 nuovi interventi del Pnrr, di questi 39 target e 16 obiettivi. Tra queste, dovrebbero essere previste misure per l’avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali, l’entrata in vigore di tutti i decreti attuativi del ddl concorrenza, ma anche l’attuazione di un piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.

Inoltre, il nuovo Governo quando presenterà la legge di bilancio, contenente gli interventi di politica economica per il 2023 dovrà fissare le asticelle delle misure al suo interno. Insomma, visto le scadenze piuttosto ravvicinate, il nuovo esecutivo dovrà da subito impegnarsi al massimo.

