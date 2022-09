Ancora momenti di tensione ieri in piazza Santa Maria. Spintoni fra la polizia e un magrebino – IL VIDEO

Pubblicità

L’episodio di tensione avvenuto ieri tra il magrebino e la polizia locale è successo pochi minuti dopo quello che ha coinvolto Vittoria De Felice in via san Giovanni a pochi metri da piazza santa Maria Maggiore.

L’esponente del Partito democratico infatti era stata presa di mira da un altro nordafricano ricevendo insulti e minacce (qui articolo)

Il suo aggressore peraltro è visibile anche in questo video e fa parte del gruppo che staziona h24 dietro la basilica della piazza, divenuta ormai dimora di spacciatori, ubriaconi e criminali della peggior razza che sono da anni una costante minaccia per la sicurezza e tranquillità di residenti e turisti

Nel video (clicca qui per vederlo) il magrebino viene controllato dalla polizia Locale e rifiuta di consegnare i documenti.

Dopo qualche minuto il poliziotto decide di portarlo in caserma per dei controlli, e al rifiuto dello stesso tenta di trascinarlo verso la macchina.

A questo punto il magrebino si divincola e comincia ad urlare minacciando gli operatori delle forze dell’ordine.

In questo momento sono visibili tutti gli «amici» che allertati dalle urla cominciano ad avvicinarsi ai poliziotti con fare minaccioso. Uno di questi tenta di portare il magrebino lontano dai poliziotti mentre stanno arrivando i rinforzi in motocicletta.

Scene che per chi abita nella zona sono ormai ordinaria amministrazione e lo conferma anche una nota di un residente che spiega: «Anch’io, come molti altri, ho vissuto aggressioni e sono oggetto di quotidiani insulti e minacce quando soggiorno sul balcone. Loro, (i nord africani) non gradiscono essere visti mentre fanno il loro lurido, criminale ed assassino lavoro ai danni dei giovani trentini. Ho perso la fiducia nelle forze dell’ordine, nella Magistratura e, peggio che mai, negli Amministratori che disgraziatamente hanno distrutto il tessuto sociale ed urbano del Centro storico di Trento in questi ultimi vent’anni».

E a pensarla così sono in molti, visti i numerosi messaggi ed email che la nostra redazione riceve settimanalmente. (clicca qui pr vedere il video integrale)

Sotto il fermo immagine tratto dal video del magrebino che ha aggredito Vittoria De Felice pochi minuti prima a pochi metri di distanza dalla piazza (riconosciuto dalla stessa)

