Rovereto, turisti indignati: «Ci hanno rubato le biciclette» – IL VIDEO

La vacanza tra i monti delle Dolomiti e il lago di Garda non poteva finire peggio per una coppia di turisti di Grosseto.

Stavano preparandosi a partire ma quando sono scesi al mattino nel parcheggio dell’albergo Rovereto in via Rosmini si sono accorti che le loro bike legate alla catena sul portabici posteriore della macchina erano sparite. I danni sono ingenti, si parla infatti di oltre seimila euro.

Le biciclette erano senza batteria e sellino, ma questo non ha scoraggiato il ladro che come si vede nel video di videosorveglianza in tempo record taglia le catene portandosi via sotto braccio le bike una alla volta, dirigendosi in via Tacchi verso l’Hotel Leon.

Ad attenderlo quasi sicuramente un complice probabilmente munito di furgone. La video sorveglianza ci mostra due diverse angolazioni. In una (clicca qui per vederla) si vede il ladro, di media statura con felma e cappuccio, pedalare alzandosi sui pedali vista la mancanza del sellino, nell’altra mentre si avvicina all’auto (clicca qui per vederla)

La coppia si è presentata subito presso il commissariato della polizia di Stato di Rovereto per sporgere denuncia. Le altre telecamere poste nella zona avrebbero certamente potuto velocizzare le indagini e magari individuare una targa, il soggetto o qualcosa di utile per l’identificazione di ladri. «Sembra che i potenti mezzi che la Poliza Locale ha a disposizione, ovvero le varie cam sul territorio, abbiano tempi molto lunghi per la visione» – dichiara la coppia di Grosseto che ha cercato di attivare anche la Polizia Locale che però ha risposto picche: «Mi hanno detto che se ho fatto denuncia alla Polizia di Stato loro non possono fare nulla e che devono essere loro a richiedere le immagini e fare le indagini. Campa cavallo che l’erba cresce allora, Pazienza. Qui hanno tutti ragione tranne noi che siamo stati le vittime del furto»

