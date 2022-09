Periti di Trento indignati: «Azione arbitraria che ostacola ulteriormente le pratiche del Superbonus»

Pubblicità

Dopo gli ingegneri arriva anche l’indignazione dell’ordine dei Periti Industriali di Trento, che esprimono il loro sdegno per l’imposizione a produrre un filmato, come atto aggiuntivo a quanto previsto per la richiesta del riconoscimento della cessione del credito in ambito superbonus.

«L’azione intrapresa dalla società Deloitte S.r.l. oltre che essere priva di qualsiasi supporto normativo – afferma il presidente Gabriele Cassietti – non è di per se in grado di fornire e certificare elementi aggiuntivi o anti frode, a quanto il professionista riporta responsabilmente nell’atto di asseverazione. Solo quest’ultima, nella quale il professionista certifica, nei modi previsti dalla Legge, l’effettiva e congrua esecuzione dell’opera prevista assumendosene la responsabilità, è a tutela della committenza».

Quale ulteriore informazione aggiuntiva potrà mai essere estrapolata dal filmato richiesto? E qual è la competenza tecnica di chi visiona il filmato? – si chiede ancora Cassietti.(foto)

Per il presidente dell’ordine dei periti industriali si tratta di un’azione arbitraria di una società privata, con funzioni di verifiche non tecniche, ma amministrative e finanziare, che coinvolge anche aspetti di privacy, aumenta ulteriormente il peso burocratico e i ritardi di un impianto, il superbonus, già in sofferenza per questo.

Per Cassietti la richiesta deve essere ritrattata immediatamente. «Per questo chiediamo – conclude poi – unendoci all’azione della Rete delle Professioni Tecniche, un immediato passo indietro alla Deloitte S.r.l. e una forte e decisa presa di posizione da parte degli istituti di credito, che affidano a tale società le verifiche per certificarne l’esigibilità del credito; non di meno per un rispetto nei confronti della propria clientela e per i tecnici di loro fiducia».

