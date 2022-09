Perde il controllo dell’auto, si schianta e vola oltre il guardrail a Mollaro: 59enne all’ospedale

Pubblicità

Pauroso incidente questa mattina, giovedì 22 settembre poco dopo le 8, sulla SS43 della Val di Non nei pressi di Mollaro.

Per cause ancora da chiarire, alla prima curva a sinistra dopo la retta un uomo di 59 anni ha perso il controllo della propria auto mentre viaggiava in direzione Trento, schiantandosi contro il guardrail.

L’impatto è stato talmente violento che l’auto ha oltrepassato il guardrail, finendo ruote all’aria.

Immediato l’allarme con i Vigili del Fuoco volontari di Taio, coadiuvati dai colleghi di Tassullo e Coredo, subito intervenuti sul posto.

L’uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato liberato con le pinze idrauliche e affidato alle cure mediche dell’ambulanza di Trentino Emergenza, accorsa immediatamente sul luogo dell’incidente.

Il ferito è stato quindi stabilizzato e portato in ambulanza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Spormaggiore per i rilievi del caso. I Vigili del Fuoco di Coredo hanno invece recuperato l’auto con il braccio meccanico.

Pesanti i disagi al traffico, con la corsia in direzione Trento che è rimasta chiusa per più di un’ora e mezza.

