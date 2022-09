L’Unione Europea prepara nuove sanzioni alla Russia: la decisione dei ministri degli esteri dell’UE

Pubblicità

Sono stati molti i leader mondiali intervenuti all’Assemblea generale delle nazioni unite, tra tutti spicca la condanna unanime dell’Unione Europea che ha riunito il Consiglio degli affari esteri in una seduta speciale.

In questa sede, l’Alto rappresentante degli Affari esteri, Josep Borrell, ha annunciato: “In coordinazione con i nostri partner verranno adottate al più presto altre misure restrittive“.

In quest’ottica, probabilmente continuerà ad aumentare il supporto militare a Kiev, mentre sarà messo in atto un nuovo pacchetto di sanzioni miri i settori dell’economia russa, tra cui quello tecnologico e una nuova lista di persone.

Non solo, ma nella dichiarazione approvata, i ministri degli Esteri europei messo sotto condanna anche i piani per organizzare referendum sull’annessione alla Russia delle aree occupate dell’Ucraina. Su questo, infatti, è stato dichiarato che non ne riconosceranno mai i risultati.

“L’Ue è ferma nel suo sostegno all’indipendenza e all’integrità territoriale dell’Ucraina e chiede alla Russia di ritirare immediatamente e completamente tutte le sue truppe e i suoi equipaggiamenti militari dall’intero territorio ucraino all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti“: conferma il documento congiunto.

