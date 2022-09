«Innovation Camp AI»: intelligenza artificiale e pubblica amministrazione, un binomio possibile

Un workshop per esplorare i vantaggi dell’applicazione dell’intelligenza artificiale, conoscere i risultati della ricerca trentina e le migliori pratiche nate dall’incontro tra ricercatori, istituzioni, imprese e cittadini.

Ha preso il via ieri, mercoledì 21 settembre 2022, presso il Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche dell’Università di Trento, l’Innovation Camp AI, un evento rivolto principalmente a dirigenti e funzionari pubblici, a chi svolge ricerca e alle imprese, ma aperto anche alla cittadinanza e alle associazioni interessate.

Il fine è quello di aumentare la consapevolezza delle grandi opportunità legate all’adozione di sistemi di intelligenza artificiale e stimolare l’implementazione della Strategia di specializzazione intelligente 2021 – 2027 (S3) della Provincia autonoma di Trento.

Il workshop continuerà anche nel corso del 22 settembre presso la SOI-School of Innovation di Via Tommaso Gar 16/2. Al termine dell’evento è previsto l’avvio della Public AI Challenge per favorire l’innovazione attraverso l’applicazione dell’intelligenza artificiale anche alla pubblica amministrazione. Modera Emil Abirascid, giornalista esperto di economia e innovazione.

L’intelligenza artificiale (AI) è al centro di un cambiamento strutturale che sta già rivoluzionando il modo di lavorare rendendo più efficienti i processi decisionali e aumentando l’efficacia delle organizzazioni. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel settore della pubblica amministrazione.

L’applicazione di soluzioni di AI in ambito pubblico può portare indubbi benefici permettendo di prendere decisioni informate e migliorare le qualità e l’efficacia dei servizi, il tutto ottimizzando l’uso delle risorse umane e finanziare e aumentando l’efficienza dei processi interni.

Di questo avviso anche l’Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento, che è intervenuto in occasione dell’avvio delle due giorni di lavori affermando che questo è il momento ideale per iniziare a parlare di una svolta nell’applicazione dell’intelligenza artificiale anche nella pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto per individuare le traiettorie corrette e le decisioni più opportune per accogliere questa opportunità di innovazione.

La fiducia secondo l’Assessore deriva dal fatto che sul territorio sono presenti le persone con le idee e le competenze giuste, ma soprattutto – grazie al PNRR – anche le risorse per implementare un sistema diverso dal passato e accelerare la transizione verso il digitale.

L’Assessore ha aggiunto che è un momento di passaggio fondamentale per adattarsi ai tempi e rendere i servizi migliori e più veloci per i cittadini, un momento in cui il Trentino può candidarsi ad essere leader di questo cambiamento, avendo lavorato ampiamente già in passato – basti pensare alle ricerche e innovazioni rese possibili dalla Fondazione Bruno Kessler – su questi temi. Da questo punto di vista e a vantaggio di tutti, ha concluso l’Assessore, servirà fare sistema e andare nella stessa direzione.

Ad intervenire in occasione dell’avvio dell’evento e a porre l’accento sull’importanza dell’introduzione dell’intelligenze artificiale nella pubblica amministrazione anche il Rettore dell’Università di Trento, la Presidente della Fondazione Hub Innovazione Trentino e il Segretario Generale della Fondazione Bruno Kessler, enti co-organizzatori.

L’evento “Innovation Camp AI” affronta il tema dell’intelligenza artificiale e dei suoi vantaggi per il processo decisionale pubblico e la fornitura di servizi pubblici con un duplice obiettivo: aumentare la consapevolezza dei decisori e degli amministratori sui benefici e gli svantaggi delle tecnologie di AI attraverso una serie di workshop tematici, ed esplorare le possibili applicazioni e soluzioni basate sull’AI per la pubblica amministrazione attraverso le sfide di innovazione.

L’iniziativa è stata pensata per stimolare l’implementazione della Strategia di specializzazione intelligente 2021 – 2027 (S3), un documento strategico della Provincia autonoma di Trento che ha individuato alcune aree tematiche e traiettorie principali di ricerca e sviluppo in un’ottica di raccordo tra ricerca e innovazione: Sostenibilità e territorio; ICT & Smart Digital; Salute, alimentazione e stili di vita; Smart Industry.

La Strategia S3 è uno strumento adottato dall’Unione Europea per migliorare e rafforzare l’efficacia delle politiche pubbliche a favore della ricerca e l’innovazione. La Provincia autonoma di Trento ha tra i suoi obiettivi proprio quello di promuovere la partecipazione del sistema trentino della ricerca e dell’innovazione a reti di collaborazione nazionale e internazionale in relazione alle aree di specializzazione della Strategia S3. Il soggetto delegato alla partecipazione di sistema alle reti nazionali e internazionali è la Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT).

“Innovation Camp AI” si è svolto ieri 21 settembre presso il CISMED – Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche di via S. Maria Maddalena e oggi 22 settembre presso la SOI-School of Innovation di via Tommaso Gar, 16/2.

L’evento è organizzato dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Fondazione Hub Innovazione Trentino, dall’Università di Trento, dalla Fondazione Bruno Kessler e dal Centro Comune di ricerca (Joint Research Centre – JRC) della Commissione Europea nell’ambito dell’iniziativa “Science meets Regions”.

Science meets Regions è un’iniziativa promossa da JRC per migliorare l’utilizzo di strumenti ed approcci basati sulle evidenze nei processi decisionali delle regioni e favorire lo scambio di informazioni e il dialogo tra pubblica amministrazione e scienza.

Nel 2022 il JRC ha selezionato 21 amministrazioni regionali e locali in Europea in due diversi bandi che riceveranno supporto metodologico e finanziario per l’organizzazione di eventi rivolti ad affrontare le principali sfide sociali dei nostri giorni, tra cui la transizione verde e digitale e la ripresa dopo la pandemia.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità