In Russia proteste contro la mobilitazione ordinata da Putin, fughe e voli esauriti. Oltre 1.300 gli arresti

Pubblicità

Pubblicità



Ieri, l’annuncio di Putin sulla parziale mobilitazione russa, ha scatenato preoccupazioni non solo a livello internazionale ma anche tra le città della Federazione.

Nonostante, Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu abbia avvisato che la mobilitazione per la cosiddetta “operazione militare speciale” in Ucraina, al momento riguarderà 300.000 riservisti, precisando che non saranno chiamati studenti e soldati di leva, le piazze si sono riempite.

Infatti, in almeno 38 città migliaia di persone sono scesa in piazza per protestare contro le iniziative del Presidente russo.

Tra le città maggiormente coinvolte, Mosca e San Pietroburgo, ma anche Ufa, Ekaterinburg, Perm, Krasnojarsk, Samara, Irkutsk, Novosibirsk e Tomsk.

Pubblicità Pubblicità

Ovviamente, la mobilitazione è stata prontamente repressa, con oltre 1300 arresti nelle città interessate dalla protesta. Un numero che potrebbe salire anche se in molti hanno pensato di uscire dal Paese, diretti in luoghi dove non occorre il visto ai cittadini russi. Chi non è riuscito a scappare per via aerea ha tentato la fuga via terra. In centinaia, infatti, si sono diretti verso l’unico varco ancora aperto con l’Europa, la frontiera con la Finlandia, dove nel pomeriggio di ieri si registrava una fila di decine di chilometri per uscire dal paese. Dopo gli ultimi avvenimenti e soprattutto dopo le dichiarazioni di Putin, il responsabile della politica estera Borrell ha confermato una riunione ad hoc tra i Ministri degli Esteri per discutere una linea comune sul conflitto ucraino.

Pubblicità Pubblicità