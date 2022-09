Il dottor Giorgio Martini in missione umanitaria in Kosovo

Pubblicità

Dal 12 al 18 settembre si è svolta una missione umanitaria in Kosovo e Metohija con l’equipe medica del professor Gian Vincenzo Zuccotti, presidente del Comitato di Direzione Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Statale di Milano e direttore di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico degli Ospedali Luigi Sacco – Polo Universitario e Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano.

Direttore della missione il dottor Dario Di Lillo, direttore della Degenza Pediatrica degli Ospedali Buzzi e Sacco, veterano delle missioni in Kosovo. Con lui i suoi specializzandi , una fisioterapista e gli interpreti per le traduzioni.

Per la parte di consulenza nutrizionale, psicologica e inerente ai farmaci era presente il dottor Giorgio Martini, di Cembra ma originario di Revò in Val di Non, che da anni segue iniziative a carattere sanitario a favore delle popolazioni più disagiate nei Balcani.

Notevole la sua emozione quando nel centro del villaggio di Velika Hoča ha notato un murales che riproduceva il volto di suo figlio Giulio, impegnato ogni anno nel periodo estivo nella realizzazione di campus a favore dei bambini locali con l’associazione Amici di Decani.

Il target della nuova missione solidale Docs for KiM è consistito nell’assistenza sanitaria specialistica nei confronti di bambini kosovari sia serbi, sia albanesi con patologie molto difficili.

