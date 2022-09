Droga sugli autobus della Val Rendena, Petrolli: «Non accetto lezioni moralistiche»

Pubblicità

La Uil trasporti denuncia che gli studenti fumano eroina sugli autobus della Val Rendena e viene subissata di critiche. A farlo sono la consulta provinciale dei genitori e la Fondazione Demarchi.

La consulta dei genitori si lamenta sulla superficialità con cui è stata data la notizia. Secondo Federico Samandem, presidente della Fondazione Demarchi, la questione è seria e va affrontata nel modo giusto e non con dei lanci da parte dei sindacati che giudica gravissimi.

Secondo Samadem il fenomeno denunciato dalla Uil Trasporti sarebbe ricondicibile solo a qualche studente che si siede in fondo all’autobus accedendosi una sigaretta.

La replica del segretario Nicola Petrolli non si è fatta attendere. «Come segretario generale della Uiltrasporti del Trentino non posso accettare le costatazioni affermate dalle varie rappresentanze che tristemente e spropositatamente muovono esternazione accusatorie, su una questione e tematica significative della salute, dei nostri giovani, che saranno il futuro della società».

Petrolli spiega di essere «esterrefatto da questa miopia istituzionale che invece di affrontare le problematiche le paragonano a delle Fake News, quando in realtà si tratta di problematiche alla realtà attuale. In cuor mio le affermazioni che ho rilasciato a mezzo stampa sono frutto di confronti continui e costanti con i lavoratori e la federazioni sindacali, purtroppo il timore e la paura di eventuali ritorsioni, inducono ad un clima di omertà e paura».

«Come rappresentante dei lavoratori ho difeso significativamente il personale viaggiante – conclude – in tutta la mia fase professionale anche quando le circostanze moralistiche e discriminatorie in generale non erano favorevoli alla sicurezza dei lavoratori del settore».

Il segretario della Uil Trasporti aveva esternato 2 giorni fa la preoccupazione di tutti gli autisti di Trentino Trasporti della Val Rendena che portano gli studenti dalle valli a Tione denunciando «le troppe e frequenti segnalazioni che riguardano alcuni studenti che fumano a bordo delle corriere avvolgendo l’autista con una scia di fumo, che potrebbe risultare nelle analisi del sangue, che l’autista viene sottoposto sistematicamente».

Per gli autisti non si tratterebbe di erba, fumo, o droghe leggere, ma di eroina. «Come ben sapete il paese è piccolo e la gente mormora –aveva osservato la Uil Trasporti – e c’è sempre qualcuno che parla. L’eroina rispetto alle droghe “leggere” è micidiale, i ragazzi che fanno uso di questa droga, non si rendono conto che si bruciano le cellule del cervello e il loro corpo non le ripristina, rimangono bruciate».

Il sindacato si era chiesto se alcuni ragazzi che per scherzo, provano a fumare quella schifezza, sono a conoscenza che potrebbero rimanere bruciati per tutta la vita. «La generazioni dei nostri figli dovrebbero sapere queste cose – conclude il sindacato – che con l’eroina è difficile la via del ritorno. Chiediamo a gran forza un intervento immediato da parte di tutte le forze, politiche scolastiche e dell’ordine per smantellare questa piaga, prima che prenda una brutta piega. Ringraziamo tutti anticipatamente».

