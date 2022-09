Domani a Trento tornano i «Gretini». Viabilità a rischio

Pubblicità

Cortei e Manifestazioni in 70 città italiane nella giornata di domani, venerdì 23 settembre, in occasione dello sciopero globale per il clima che si svolge in contemporanea in tutto il mondo.

I «Gretini» di Fridays for Future tornano in piazza anche a Trento come sempre di venerdì, (gli studenti vogliono il week end lungo) due giorni prima delle più importanti elezioni della storia italiana e in pieno svolgimento del Festival dello Sport. C’è davvero da stare allegri per le categorie degli automobilisti e delle forze dell’ordine.

Fridays for future in una nota sottolinea che “lo sciopero costituirà anche il culmine del lavoro svolto da Fridays For Future durante la campagna elettorale per portare al centro del dibattito pubblico i temi e le misure necessarie per risolvere la crisi climatica e per garantire supporto alle persone più colpite dagli effetti della crisi energetica”.

Agnese Casadei, portavoce di Fridays for future Italia, ha spiegato il senso della mobilitazione: “Il disastro avvenuto nelle Marche pochi giorni fa ci ricorda quali siano le conseguenze di ignorare la crisi climatica. La possibilità di evitare un aumento catastrofico delle temperature dipende dai prossimi 5 anni, e rischiamo che essi vengano sprecati da un Parlamento che non vede la questione climatica come prioritaria. Non possiamo permetterci che questo accada: la politica deve sapere che ignorare questo problema non è un’opzione se vuole ottenere il consenso da parte dei cittadini. Deve sapere anche che non agire oggi significa essere complici criminali della crisi più grande della storia dell’uomo”

A Trento il ritrovo è previsto in via Verdi alle ore 9 davanti alla Facoltà di Sociologia.

Il corteo non si sa ancora bene dove si silupperà, ma è certo che sarà limitato e non si svolgerà nelle vie del centro storico già occupate per gli eventi del Festival dello Sport.

Purtroppo è quindi possibile che la manifestazione si snodi nelle vie adiacenti al centro, e questa per gli automobilisti non è una buona notizia.

C’è la speranza che il corteo come l’ultima volta raggiunga via Berlino, in modo da paralizzare solo la parte nord della città

Giusto che i seguaci di Greta Thunberg protestino, ma sarebbe stato meglio concedere uno spazio alternativo. Certo ci sarebbe voluto quel coraggio che evidentemente oggi il Sindaco non possiede.

E perché poi lo fanno sempre di venerdì? La risposta è semplice, per riempire la piazza che probabilmente rimarrebbe vuota per i tanti studenti che preferirebbero rimanere a scuola.

