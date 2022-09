Coronavirus, 361 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Pubblicità

Nessun decesso per Covid-19 in Trentino e 361 nuovi casi: sono i dati odierni del bollettino quotidiano dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dei contagi dovuti al coronavirus sul nostro territorio.

Tra i nuovi casi, 7 risultano positivi al molecolare (su 182 test effettuati) e 354 all’antigenico (su 1.695 test effettuati). Non vi sono positività emerse dai molecolari rispetto ai test rapidi dei giorni scorsi.

I pazienti ricoverati sono 40, di cui 1 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 11 dimissioni.

I casi attivi sono 2.399 (+63), mentre i guariti sono 297 in più, per un totale di 205.795 da inizio pandemia.

Questa la ripartizione dei casi per fascia di età: 5 tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 18 tra 6-10 anni, 22 tra 11-13 anni, 18 tra 14-18 anni, 74 tra 19-39 anni, 128 tra 40-59 anni, 38 tra 60-69 anni

34 tra 70-79 anni, 21 di 80 anni e oltre.

Le vaccinazioni somministrate sono 1.253.373, di cui 428.918 seconde dosi, 340.858 terze dosi e 32.613 quarte dosi.

