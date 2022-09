Caro bollette, supermercati Eurospin: «Abbiamo perso ogni speranza»

Pubblicità

Pubblicità



Cifre di quattro o cinque volte superiori alle precedenti, ricavi più che dimezzati, una situazione insostenibile che spinge gli imprenditori dei supermercati a rivedere tutti i programmi di sviluppo e di investimento, dipendenti sulla strada e famiglie a rischio povertà.

È allarme rosso anche per molti negozi Eurospin del Trentino.

La voce al telefono di Alessandra Meneghelli, titolare insieme ai soci dei punti vendita Eurospin di Villalagarina, Mori, Lavis, Trento (via Fermi) e la Conad di Pergine è delusa e sconsolata. Da luglio 2021 a luglio 2022 la differenza è di oltre 73 mila euro. Un incubo.

Pubblicità Pubblicità

Il negozio chiuso a Giugno ha portato a un risparmio (si fa per dire) di circa 12 mila euro. È la nuova guerra, fatta con i prezzi del gas, un vero e prorio attacco alla nostra economia sotto gli occhi inermi della comunità europea.

Il 30 giugno i soci avevano deciso di chiudere il punto vendita di Rovereto «La continua apertura di nuovi supermercati a Rovereto ci aveva messo in difficoltà – spiega Alessandra – poi il caro bollette si ha dato il colpo di grazia. La situazione era diventata ormai insostenibile».

I 12 dipendenti del supermercato di santa Maria per fortuna sono stati tutti ricollocati negli altri punti vendita. «Per noi era la cosa più importante, non volevamo lasciare nessuno sulla strada – aggiunge Alessandra – e complice alcuni pensionamenti siamo riusciti ad assorbirli garantendo almeno un piccolo futuro».

Pubblicità Pubblicità



Gli altri punti vendita per fortuna funzionano bene, almeno per ora, anche se il fuuro non è certamente roseo. «I costi di gestione diventano insostenibili, dalla sede centrale continuano ad aumentarci i listini, e noi che operiamo in Franchising non possiamo che applicarli. I clienti spesso non capiscono, e come dargli torto».

E ancora: «Abbiamo sempre lottato con il coltello fra i denti, contro la concorrenza, i problemi, la pandemia cercando sempre di migliorarci per rimanere informati e al passo coi tempi, adesso abbiamo però perso la speranza».

Alessandra Meneghelli conferma che nonostante la giovane età e la voglia di mettersi sempre in gioco è difficile pensare al futuro. «Vorremmo espanderci, crescere e raggiungere nuovi obiettivi, dare lavoro ad altre persone, aprire nuovi punti vendita ma in queste condizioni sarebbe da pazzi».

«Il governo doveva muoversi prima, e spero che lo faccia subito perché alla fine dell’anno saranno centinaia le attività che chiuderanno. Sarà un’ecatombe dalla quale ci vorranno una decina di anni per ripendersi» – Conclude Alessandra.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità