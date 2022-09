Ancora due aggressioni ai militanti di Fratelli d’Italia Trentino

Pubblicità

Ancora episodi di aggressione e vandalismo nei confronti di Fratelli d’Italia Trentino.

Nel primo episodio ad essere stata aggredita prima verbalmente e poi con l’uso di oggetti contundenti è stata una simpatizzante che si lamentava con l’autore di un atto di vandalismo compiuto ai danni di un manifesto elettorale.

Nel secondo caso durante una sosta al semaforo del camion Vela con affisso il grande manifesto di Giorgia Meloni, l’autista è stato aggredito con la bomboletta spray. In questo caso è intervenuta la Polizia ed è scattata la denuncia.

«Ci avviamo egualmente senza paura alla chiusura della campagna elettorale in Trentino – scrivono i vertici del partito della Meloni – siamo consapevoli della nostra responsabilità verso una malata speciale, la nostra Italia, e verso l’autonomia del Trentino che vogliamo concepire come una opportunità per tutti e non come elitario centro di potere per pochi che sino ad oggi si sono voluti considerare unici proprietari esclusivi del territorio».

«Abbiamo fronteggiato anche una marea di fake news da parte della sinistra locale e dei finti autonomisti – aggiungono i vertici di Fratelli d’Italia – quel Patt che ha interpretato l’autonomia come riserva esclusiva di caccia, e che in queste elezioni tocca il punto più basso della sua storia, ossia impegnare tutto se stesso solo per fare eleggere un deputato della Volkspartei, partito che solo l’altro giorno per bocca di Philipp Achammer, il loro presidente, ha dichiarato che l’autonomia è solo di tedeschi e ladini, quindi dichiarando l’autonomia trentina superflua. Un grave tradimento verso l’intero Trentino».

Fratelli d’Italia conclude con un appello agli indecisi, «perché rinunciare al voto significherebbe riconsegnarsi a chi ci ha portato all’attuale disastro. Aiutiamoli a capire l’importanza del voto del 25 settembre, per Fratelli d’Italia, per la prima donna Presidente del Consiglio italiana».

