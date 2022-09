A fuoco un minibus in transito, nessun ferito

Pubblicità

Nella mattinata di oggi, 22 settembre, poco prima delle 8.00, un minibus in transito sulla strada provinciale poco prima dell’hotel Gassenhof, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco.

Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco Volontari di Ridanna che al loro arrivo hanno trovato il mezzo completamente avvolto dalle fiamme. Fortunatamente non ci sarebbero feriti e il rogo è stato controllato in breve tempo. Sul posto, anche le forze dell’Ordine che provvederanno a determinare le cause di quanto accaduto.

