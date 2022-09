Uscito ieri il nuovo singolo di Giosia Perretta «Sognare»

Pubblicità

Ieri 20 settembre, è uscito su YouTube e su tutti i digital store la nuova canzone “Sognare”, realizzata dal giovane cantautore ticinese Giosia Perretta.

Il nuovo singolo è un invito a non mettere limiti ai propri sogni, e non “lasciarsi distrarre” dai pensieri e le voci negative, che possono rappresentare un ostacolo. Come spiega nella canzone, scoraggiarsi è facile e “basta solo un minuto”. Al contrario invece, per riuscire a trovare il proprio fuoco, ovvero la giusta direzione, ci vuole molto più tempo.

Anche in questa canzone Giosia mira a diffondere un messaggio importante per la società, e si rivolge sia a se stesso che all’ascoltatore. Il mix e mastering del brano sono stati affidati al noto produttore Andy Brook (che si è già occupato della canzone “Libero”). Il video è stato girato a Lugano, e realizzato interamente dal videomaker di fiducia Chris F., della Young Shooting Film.

“Per questo video ho voluto un tocco particolarmente artistico”, spiega Giosia, riferendosi alla presenza di tre ballerine (Alessia, Elodie e Lorena), che hanno realizzato un’apposita coreografia basata sul brano. Clicca qui per vedere il video.

Biografia Giosia Perretta – Giosia Perretta nasce a Cham (Svizzera) nel 1995. Sin da piccolo si avvicina al mondo della musica grazie al padre chitarrista, iniziando a seguire lezioni di pianoforte. In seguito impara a suonare anche la chitarra e la batteria, e comincia a scrivere canzoni.

Negli anni si esibisce sia con brani originali che cover, accompagnato da diversi musicisti. Partecipa a diversi concorsi, e nel 2018 alla trasmissione televisiva “La mia banda suona il Folk” (RSI), esibendosi in diretta TV insieme ai “Sinplus”.

Nel gennaio 2020 Giosia e la sua band suonano al Palazzo dei Congressi di Lugano, aprendo il concerto delle Innocenti Evasioni, tribute band a Lucio Battisti. A dicembre dello stesso anno pubblica il suo singolo “Libero”, mixato e masterizzato da Andy Brook. Il singolo viene accolto bene dal pubblico e da diverse radio svizzere. Nel 2021 pubblica il singolo estivo “L’estate è di nuovo qui”, il cui video viene realizzato ad Ascona. Nel 2022 si dedica alla produzione di nuovi brani, tra cui “Sognare”, e collabora con altri artisti locali. Inoltre si esibisce dal vivo in diverse occasioni, sia con canzoni proprie che con cover.

