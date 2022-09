Salta lo stop e centra una moto, 26 enne finisce al santa Chiara

Pubblicità

Pubblicità



Bruttissimo incidente stamattina in via Guardini a Trento che poteva avere un epilogo drammatico.

All’altezza dell’incrocio tra via Guardini e via Lunelli un’autovettura guidata da una donna ha saltato lo stop centrando un 26 enne che stava transitando con la sua motocicletta.

L’impatto è stato tremendo e la moto del centauro è volata per alcuni metri in alto per poi «atterrare» sulla macchina. Il giovane sotto shock è stato subito aiutato da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi.

Pubblicità Pubblicità

L’ambulanza arrivata prontamente sul posto ha stabilizzato il 26 enne, rimasto sempre cosciente, per poi trasportarlo al santa Chiara in codice rosso. Le sue condizioni per fortuna non desterebbero preoccupazioni.

Per lui solo alcune botte e ferite lievi. Il 26 enne ha battuto anche la testa, ma l’uso di un casco di estrema qualità ha evitato complicazioni peggiori.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità