Politici su TikTok? Forse è meglio cambiare social

TikTok, da quando si è affermato tra i social più utilizzati dai giovanissimi, ha iniziato a diventare un vero e proprio oceano di informazioni utili oltre che di simpatici passatempi.

Tuttavia, come si è visto in queste ultime elezioni, durante la campagna elettorale molti politici hanno deciso di avvicinarsi a TikTok nel tentativo di avvicinarsi anche ai giovanissimi (e magari a strappare anche qualche voto).

Niente di più sbagliato: ai ragazzi non è piaciuta affatto questa mossa, che da molti è stata ampiamente criticata e vista come una sorta di “invasione di campo”.

L’influencer Emma Galeotti – in un suo TikTok – ha letteralmente tolto ogni filtro e si è scagliata contro i politici sbarcati appunto sulla piattaforma.

“A parte tutto, davvero, politici sparite da questo social. Avete Instagram, avete Facebook, non state qua, non c’entrate niente, fate proprio brutta figura.

Pensate che la gente che mette vi like e commenti sia perché vi supporta? No, è perché vi pigliamo tutti per il cu*o carissimi. Magari qualcuno vi sopporta anche ma vi assicuro, vi fermo qua, vi fermo subito: non è che siamo così stupidi che ci basta vedere un video su Tik Tok per votarvi perché è l’unica cosa che conosciamo.

Cioè, proprio date l’idea di pensare che noi giovani siamo proprio plasmabili e rincoglioniti. Come se bastasse un video con delle scritte e delle musichette accattivanti e *boom* voto per voi.

(…) Se ci volete intrattenere va benissimo, però vi dico non perdete tempo perché potreste fare molto altro.”

I ragazzi di adesso non vogliono essere presi in giro e ancora meno hanno bisogno di essere trattati da loro pari da persone di cui non gli importa. Perché mai un politico dovrebbe seriamente atteggiarsi e fare video come se parlasse ad un bambino solo per “mettersi al pari” dei giovani?

I ragazzi vogliono essere trattati da persone adulte, dotate di cervello e di capacità di comprendere le informazioni. Ci si lamenta tanto dei giovani, ma se gli adulti sono i primi a farli sentire presi in giro non ci si può aspettare che dell’ironia di ritorno.

