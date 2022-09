Il Coro Sant’Osvaldo a Palazzo Arzberg Freihaus

Pubblicità

È giunta al quarto appuntamento la rassegna canora “Palazzo Arzberg Freihaus in canto”.

Sabato 1° ottobre alle 20.45 all’interno della dimora storica di Arsio, nel Comune del Novella, si esibirà il Coro Sant’Osvaldo di Roncegno Terme.

Il coro prende il nome da una piccola chiesetta dedicata appunto a Sant’Osvaldo che sorge sulle pendici del Monte Fravort, alle porte del gruppo alpino del Lagorai.

Venne fondato nel 1968 su iniziativa di un gruppo d’amici di Roncegno, oggi conta tra le sue file ben 32 elementi ed è diretto dal maestro Salvatore La Rosa.

Nel repertorio del coro, oltre ai classici brani della coralità alpina, sono presenti canzoni d’autore e brani di ricerca storica della cultura musicale trentina e non.

La rassegna corale è curata da Mirko Ceccato, presidente del Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non APS ETS. Nelle prossime settimane si esibiranno a palazzo Arzberg Freihaus: il Coro Martinella di Serrada di Folgaria (8 ottobre), il Coro Rio Bianco di Panchià (9 ottobre) e il Coro Alpino Trentino di Gardolo (22 ottobre).

In queste settimane il Gruppo Arzberg si sta muovendo anche sul territorio per promuovere la cultura e la storia trentine. Per questo sarà presente giovedì 29 settembre in abiti cinquecenteschi alla Cena Agostiniana al Convento Agostiniano di San Michele all’Adige e domenica 2 ottobre alla Ganzega d’Autunno di Mori con costumi asburgici ottocenteschi.

