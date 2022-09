Guido Crosetto fondatore di FdI sull’autonomia: «Trentino, un pezzo d’Italia che ci invidia il mondo» – IL VIDEO

Pubblicità

“L’autonomia che ci piace”, parole di Guido Crosetto, fondatore con Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, anima autentica del partito che oggi si candida a guidare la coalizione di governo. In una dichiarazione Crosetto invita a considerare l’esempio del Trentino: “Il Trentino-Alto Adige è una delle terre da cui l’Italia deve prendere esempio perché è una terra che ha saputo costruire la propria ricchezza sulle proprie peculiarità, sulla capacità delle persone di lavorare, di strappare alla terra la ricchezza, di crearla, di conservarla, di trasferirla e di fare di questo pezzo d’Italia un pezzo che ci invidia tutto il mondo. Questa capacità il resto d’Italia deve copiarla”. Qui il video.

“Parole secche che fanno giustizia delle tante cattiverie e fake news su Fratelli d’Italia” – puntualizza Alessandro Urzì commissario di Fratelli d’Italia in Trentino. “Il Trentino e il Trentino-Alto Adige devono mantenere questa capacità anche attraverso l’autonomia – aggiunge Urzì – un’autonomia che sappia dialogare con il centro e che sappia portare dal centro a sé quelle cose che vengono gestite meglio a livello locale. Non ha senso che Roma amministri una cosa che può essere gestita con più successo per i cittadini e con meno sprechi a livello locale. Quella è l’autonomia che ci piace, quella che porta i servizi, che avvicina lo Stato e le Istituzioni alle persone, spendendo di meno e dando servizi più efficienti, magari coniugata con un presidenzialismo che renda più forte e credibile il nostro Paese per il mondo”.

E’ questa quindi la posizione già evocata da Giorgia Meloni: autonomia forte di uno stato forte e autorevole. “Io penso – conclude Crosetto nel video – che Fratelli d’Italia possa costituire per il Trentino-Alto Adige un partner sicuro per una sfida che è quella di difendere il nostro sistema economico e se possibile migliorarlo”. (Clicca qui per vedere l’intervista integrale di Crosetto)

