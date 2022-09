Coronavirus: 442 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Trentino

Pubblicità

Pubblicità



Anche per oggi fortunatamente non si registrano nuove vittime per Covid in Trentino. Il dato emerge dal bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che riporta 442 nuovi casi positivi.

Di questi, 437 sono stati rilevati all’antigenico (su 1.663 test effettuati) e 5 al molecolare (su 168 test).

I pazienti ricoverati risultano 45, di cui 2 in rianimazione. Tre i nuovi ricoveri registrati nella giornata di ieri a fronte di 8 dimissioni.

Pubblicità Pubblicità

Questa la suddivisione dei casi positivi per classi di età: 8 di 0-2 anni, 12 di 3-5 anni, 29 di 6-10 anni, 27 di 11-13 anni, 22 di 14-18 anni, 74 di 19-39 anni, 170 di 40-59 anni, 47 di 60-69 anni, 27 di 70-79 anni e, 26 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.253.167, di cui 428.911 seconde dosi, 340.836 terze e 32.441 quarte dosi. I nuovi guariti sono 239 per un totale di 205.498 da inizio pandemia.

Pubblicità Pubblicità