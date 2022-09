Camionista ubriaco bloccato sull’A22 dalla Polizia stradale

Pubblicità

Nella prima mattinata di sabato 17 settembre, verso le 6.30 è stato fermato un camionista in transito sull’Autostrada del Brennero e sanzionato con ritiro della patente per guida in stato di ebrezza (con tasso alcolico pari a 1,61 g/l alla prima prova e 1,56 alla seconda).

Il tasso alcolico dell’autista era di 3 volte sopra il consentito.

Durante l’ultimo fine settimana (da venerdì 16 settembre a domenica 18 settembre) la polizia stradale di Bolzano ha potenziato i servizi per il contrasto delle condotte di guida illecite nelle fasce serali e notturno.

In totale, sono state 26 le pattuglie di vigilanza stradale che hanno inflitto 89 contravvenzioni al Codice della Strada.

L’attività di controllo ha permesso di ritirare due patenti per guida in stato di ebrezza. In particolare, in località Bressanone è stata controllata un’auto condotta da una persona che presentava un tasso alcolemico superiore al consentito ( ma inferiore 0,8 g/l). Nella stessa serata un’automobilista è stato sorpreso con la patente di guida scaduta e un altro sanzionato per la revisione del veicolo scaduta.

L’attività di controllo e prevenzione della polizia continuerà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di reprimere e prevenire condotte di guida che mettono in pericolo la vita dei conducenti e degli altri utenti della strada.

