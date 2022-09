Baby gang: la prevenzione inizia dalla musica

Pubblicità

Pubblicità



È una generazione di genitori che lavora, e con i pochi mezzi di welfare sociale a disposizione, specie per chi non ha un Isee da evasore o truffatore o parassita, spesso lavorano entrambi i membri delle famiglie, specialmente quando i figli sono già in età preadolescenziale e si avviano alle superiori.

Per mamme e papà i figli sono quelli dell’imprinting iniziale, eterni bimbi da coccolare e proteggere, quando non viziare.

Del resto i mali del mondo si sono talmente amplificati di questi tempi, e chi ne soffre maggiormente è la psiche dei minori che vedono l’alba del loro futuro sempre più incerta. I genitori e le istituzioni tendono a chiudere un occhio su alcune intemperanze, a volte anche l’orecchio, e qui risiede uno dei problemi: il Rap, un certo tipo di Rap detto Gangsta.

Pubblicità Pubblicità

Un genere musicale derivato dal rap, che attraverso testi esplicitamente violenti, si sofferma su temi come droga, sesso, armi, e in generale le attività criminali inerenti allo stile di vita delle bande di strada (come i Crips o i Bloods) e dei gangster.

Per un adulto che ha già raffinato culturalmente i propri gusti musicali non esiste nulla di più palloso del Rap che ascoltano gli adolescenti, ritmi ripetitivi, cadenze indolenti da strafatti e arrabbiati, voci sintetiche e talmente elaborate che, vien da pensare, anche un muto può incidere un disco.

Pochi genitori però fanno caso ai testi di brani che sembrano tutti identici e talmente fastidiosi da evitarne l’approfondimento. Un errore.

Pubblicità Pubblicità



Se pensiamo ai danni incalcolabili che certo perbenismo ha fatto alla cultura, censurando e tacciando come immondizia artisti oggi celebrati e considerati patrimonio nazionale, verrebbe da chiudere qui l’analisi e lasciare che il tempo dia ragione a quella che può a prima vista apparire come controcultura.

Ma qui stiamo parlando di cosa ben più grave, incitazione a delinquere e spacciare e drogarsi, operata anche a livello subliminale sull’inconscio ancora in divenire degli adolescenti.

Prendiamo a caso un brano tra i più gettonati tra gli adolescenti dai tredici anni in su, quello di un artista che con la fantasia che caratterizza l’intelligenza, manco a dirlo si chiama Baby Gang. Ecco il testo:

E fanno vroom da Milano a Napoli

Sopra due TMAX rubati (Tmax sono scooter n.d.r.)

Qifsha ropt sbirri macari (Qifsha ropt è un insulto albanese irripetibile, macari è un insulto pesante in slang n.d.r.)

Oh Baby Gang bimbi soldati

E fanno vroom da Milano a Napoli

Sopra due TMAX rubati

Tabbuna mok sbirri di M (Tabbuna mok è un pesante insulto in arabo agli sbirri di M=merda n.d.r.)

Ho la – nelle TN (ho la droga nelle scarpe, le TN sono un modello di un brand famosissimo costoso e trendy n.d.r.)

Non sanno di me non sanno di noi

Non sai di Baby non sei della gang

(…)

Plata, plomo, plomo, plata, fils de pute (argento e piombo (motto di Escobar) figlio di…n.d.r.)

Non parlare a Baby Gang della street

Ragazzini con le bustine di weed (weed=marijuana n.d.r.)

Cavallini corrono dalla police (Cavallini=manovali dello spaccio n.d.r.)

Dicono Baby ha copiato il beat

Baby non copia ma li ruba i beat

Non mi chiedete quanto vuoi

L’unica cosa che vendo è la – (droga n.d.r.)

A questi pezzi di merda

Lancio pezzi di coco (cocaina n.d.r.)

Popolari alle popò

Mica ‘sti figli di papà

Hanno vestiti di marca

Sembriamo tipi da villa

Ma noi veniamo dal bando

E ci rubiamo in quella villa (…)

Ho la – nelle TN

Vendevo zatla sopra una BM (Zatla= eroina in arabo)

Ma quello sbirro di M

Mi ha portato davanti al PM

Perché avevo la merce

Nascosta nelle mie TN

Non mi chiedere la merce

Se mi devi scrivere in DM (…) (DM = messaggi in modalità diretta propria degli spacciatori n.d.r.)

Lo sai che volevo quel paio di Nike TN

Squalo come mio fratello

Facevo di tutti lo sai, T9 sul Nokia

Portala da quello

Vengo dal bando tu da dove?

Parole al vento non fai cose

Vengono a casa zero prove

Piovono soldi chissà come

Vengono a casa non trovano un cazzo

Vengo dal bando, tu da dove?

Facciamo soldi già sai come

Mo ci conosci lo sai il nome

Esco di bianco da metri di fango

Lancio soldi in aria tu li stai guardando

Li metto via per quando mi fanno

Dici non conosci ma li stai guardando (…)

Questo è un brano a caso di un rapper a caso che sta spopolando nel mondo degli adolescenti, e non è tra i più cruenti e immorali.

I video poi sono pure peggio e noi della Voce del Trentino attraverso alcuni articoli avevamo approfondito i contenuti nelle riprese di un rapper trentino (clicca qui per leggerli e vedere i video): kalashnikov dorati, macchinone, atteggiamenti da duri, sacchetti con chili di polvere bianca ecc…

Gli ingredienti ci sono tutti: spacciatori albanesi e nordafricani, incitamento a usare violenza contro la polizia, trasgredire spacciando e rubando, suggerire mezzi per sfuggire ai controlli dell’antidroga e.. drogarsi.

La classifica rap di Spotify è dominata da rapper di origine straniera e nordafricana, alcuni di loro hanno la fedina penale sporca immaginate per che reati, e sono diventati un modello per le nuove generazioni indipendentemente dall’estrazione sociale, scuole cattoliche comprese.

Ora, accanto all’attenzione che ogni genitore deve operare per il bene e la salute fisica e mentale dei figli, forse sarebbe il caso che le Istituzioni diano un occhio (e un orecchio), a questo fenomeno criminogeno, apologia di una dottrina uguale o peggiore di quella dell’art. 4 della legge Scelba.

Diversamente mettiamo pure i porno in prima serata

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità