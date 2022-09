Ancora una denuncia di OIPA: “Cosa ci vuole a determinare provvedimenti seri e tempestivi?”

Pubblicità

Pubblicità



“Siamo qui a scrivere per portare in evidenza un fatto di grave presunto maltrattamento di animali, che avviene ormai da tempo in una località situata nel comune di Besenello.”

Nonostante le segnalazioni fatte lo scorso agosto (QUI link), la situazione a Besenello non è cambiata e OIPA denuncia nuovamente quello che è un terribile esempio di abuso di animale.

“Il giorno 22 agosto 2022, dopo diverse segnalazioni pervenute alla scrivente organizzazione di protezione animali e dopo aver effettuato diversi sopralluoghi di controllo direttamente, inviavamo regolare segnalazione ufficiale al sindaco del paese, alla polizia locale (polizia municipale di Rovereto in convenzione con il comune di Besenello) e all’azienda sanitaria veterinaria competente.

Pubblicità Pubblicità

Sappiamo che c’è stata un’ispezione da parte da parte dell’azienda sanitaria veterinaria e da parte della polizia municipale e più volte abbiamo avuto contatti con il sindaco, la vicesindaca e alcuni consiglieri comunali che si stanno interessando al caso.” Si legge in un comunicato stampa di OIPA.

Tuttavia, come spesso accade, c’è un interesse nel voler risolvere la situazione, ma allo stesso tempo non si riesce mai a trovare un reale rimedio o comunque non si riesce mai a fare un qualcosa di concreto. Ed a rimetterci sono sempre gli animali coinvolti in questi casi.

Cosa si deve fare per vedere messi in atto dei provvedimenti seri? Perché una soluzione non si trova? Nelle foto allegate è possibile vedere come gli animali siano senza acqua e in condizioni igieniche davvero terribili. Perché non si riesce a dare dignità alla vita di questi esseri viventi?

Pubblicità Pubblicità



Cibo non se ne vede, acqua nemmeno e quella che c’è è a dir poco sporca e sicuramente non adatta ad essere bevuta. Il Lugo è letteralmente una letamaio cielo aperto. Davvero – in un mese – è stato impossibile vedere anche solo ipotizzata una soluzione? Neanche con l’intervento dell’azienda sanitaria?

“Desideriamo sollecitare un intervento tempestivo da parte delle autorità preposte, per garantire una vita decorosa a questi animali, riservandoci, a stretto giro, di valutare la strada della denuncia in procura per tali presunti maltrattamenti, ai sensi del codice penale, art 544 ter, dove chiaramente si evidenzia che chiunque cagioni maltrattamento ad animali è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Lasciare animali in mezzo al proprio sterco, senza cibo e acqua e sottoposti alle intemperie senza adeguato riparo è sicuramente un maltrattamento che va evidenziato e rimosso in tempi brevi, dato che parliamo di esseri senzienti.

Sarebbe anche opportuno, a nostro avviso, verificare se la struttura fatiscente in questione goda dei diritti di legge per quanto riguarda i permessi di costruzione, perché appare davvero poco credibile che strutture così fatiscenti possano essere autorizzate ad esistere per accogliere animali, dato che sono situati vicino ad una strada ad alto scorrimento e potrebbero scappare, come peraltro già accaduto in passato.

Attendiamo soluzione del caso a stretto giro, prima di formulare esposto in procura per far chiudere questa triste vicenda di ennesimo presunto maltrattamento di animali in un Trentino che si vanta di valorizzare la biodiversità, ma chiude occhi e orecchie di fronte ai problemi da risolvere.”