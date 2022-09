Amici a quattro zampe: entra in vigore una nuova ordinanza a Denno

Pubblicità

Entra in vigore una nuova ordinanza in materia di obblighi e divieti per i possessori e detentori di cani a Denno.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Paolo Vielmetti, sostituisce dunque la precedente ordinanza, datata luglio 2010.

La nuova ordinanza si è resa necessaria a seguito delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide e liquide dei cani sul suolo pubblico e in particolare sulle strade, sui marciapiedi, nelle aiuole dei giardini pubblici, nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alla fasce più esposte della popolazione, quali i bambini.

Inoltre, sono pervenute segnalazioni riguardanti anche i pericoli dovuti alla circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche.

Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con apposito provvedimento, al fine di evitare gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori dei cani potrebbe determinare in merito alla pulizia, al decoro, all’igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza e all’incolumità.

Il documento completo, con tutti gli obblighi e i divieti da rispettare, è consultabile sul sito comunale www.comune.denno.tn.it

