Spunta la categoria degli imbecilli che consiglia di non votare

Pubblicità

Pubblicità



Purtroppo in queste elezioni spunta una nuova categoria di imbecilli. Quelli che sconsigliano a tutti di non andare a votare perchè – dicono loro – è questa la migliore protesta da fare, non sapendo che astenendosi ci sarà poco da protestare in futuro perché tutto rischeirà di essere come prima se non peggio. È chiaro che questi personaggi quando Dio ha distribuito l’intelligenza dormivano alla grande.

Nelle ultime ore i fomentatori del non voto sono presenti come un cavallo di Troia in gruppi whatsApp, social e lanciano persino messaggi su youtube.

Chiarisco subito che ognuno è libero di fare quello che crede, anche se votare ricordiamo è un diritto ma anche in dovere. Pare invece poco corretto consigliare gli altri di non farlo perchè l’Italia non è di “sinistra” o di “destra”.

Pubblicità Pubblicità

L’Italia sarebbe degli italiani, anche degli imbecilli ahimè, che consigliano male gli altri rimandendo sul divano di casa propria la domenica delle elezioni per poi il giorno dopo criticare tutto e il contrario di tutto.

La categoria non è isolata purtroppo e raccoglie pigri, disagiati, disadattati, invidiosi, insicuri e soprattutto molta gente inconsapevole che non sa il danno che fa a se stessa e al paese.

Alzi la mano chi nella propria vita non ha mai sentito le solite frasi prima di ogni tornata elettorale, «a me la politica non interessa» oppure «io non voto, tanto sono tutti uguali», «il mio voto non conta nulla», «sono disilluso della mia parte politica», «se mi astengo lancio un messaggio», «tutti si lamentano e poi votano sempre gli stessi» e cosi via.

Pubblicità Pubblicità



Conosco persone che parlano di politica con tutti, al bar, con gli amici, sul lavoro, in famiglia, e poi il giorno del voto se ne vanno allegramente in montagna pensando, «non sarà certo il mio voto a decidere tutto». Se tutti facessero così ci pensate? 10 persone che decidono per tutti gli altri…

Spesso si cercano delle ragioni per questo tipo di affermazioni e comportamenti. Spesso ci si abbandona all’indifferenza, divenendo cinici, pensando che «nulla potrà cambiare perché le cose sono sempre andate così». Beh signori e signore, vi state sbagliando. Le cose cambiano, è la storia che ce lo insegna. Quella vera, quella non lineare come vi hanno insegnato a scuola nei libri. Quella ciclica, dove il passato si ripropone nel futuro. Così mentre voi vi crogiolate nella vostra indifferenza, mentre state attenti a specchietti per le allodole, altri decidono per il vostro futuro.

Votare è anche emozione, ma certo, l’emozione di poter contribuire alla vittoria di qualcuno che stimi e rispetti, la possibilità di partecipare alla costruzione di nuovi valori per il tuo comune, per la società, l’opportunità di far emergere la tua filosofia, le tue idee, le tue motivazioni il tuo entusiasmo.

Se preferite che il vostro futuro venga scelto da altri, allora state a casa sulla vostra poltrona, chattate su facebook, andate in palestra, proseguite a vedere in tv i vostri programmi preferiti e non interessatevi di nulla se non di voi stessi. Ma non consigliate gli altri di fare la stessa cosa.

E se dopo aver letto queste poche righe gli indecisi hanno ancora qualche dubbio, sappiate che se volete davvero contare per voi stesse e per il comune o la città in cui vivi dovete andare a votare, se volete essere orgogliosi di partecipare ad una comunità democratica e libera dovete andare a votare, se avete l‘ambizione di vedere una società migliore per voi, la vostra famiglia e magari per i vostri figli dovete andare a votare, se volete essere sicuri di poter dire un giorno, c’eravamo anche noi, abbiamo deciso anche noi nel comune dove viviamo andate a votare, perché alla fine è tutto vero… se non votate non contate proprio nulla.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità