Si completa il marciapiede lungo la SP10 delle Quattro Ville a Campo

Pubblicità

Pubblicità



Il marciapiede lungo la SP10 delle Quattro Ville, a Campo, sarà presto completo.

L’intenzione dell’amministrazione comunale di Ville d’Anaunia è infatti quella di realizzare l’ultimo tratto del marciapiede, un intervento fondamentale poiché la strada risulta essere molto trafficata.

Per questo il Consiglio comunale ha riapprovato all’unanimità il progetto preliminare per la messa in sicurezza della strada provinciale.

Pubblicità Pubblicità

Già le precedenti amministrazioni avevano avviato un primo, un secondo e un terzo intervento di essenziale importanza, che riguardava il collegamento pedonale dall’inizio dell’abitato fino alla parte finale del paese di Tassullo. Ora risulta necessario proseguire con i lavori del quarto lotto dalla frazione di Campo verso l’abitato di Nanno.

Un’opera per la quale il Comune di Ville d’Anaunia è risultato assegnatario di un contributo statale, ora confluito nelle risorse riferibili al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e quindi finanziate dall’Unione europea nell’ambito del “Next Generation EU”.

Il progetto preliminare, che prevedeva una spesa di poco superiore ai 465 mila euro, era già stato approvato a maggio. Poi però, in una fase successiva, si è constatata l’interferenza, nell’ultimo tratto di marciapiede verso la frazione di Nanno, tra la struttura di progetto del marciapiede e la muratura di sostegno della strada provinciale.

Pubblicità Pubblicità



La soluzione individuata dal progettista per eliminare questa interferenza è quella di prevedere la realizzazione del marciapiede mediante l’infissione di micropali a monte del muro di sostegno, la quale però risulta economicamente più onerosa.

Così è stato riapprovato, come detto, il progetto preliminare del quarto lotto per la realizzazione del tratto di marciapiede con contestuale regimazione delle acque meteoriche, che prevede una spesa complessiva di 560 mila euro (340 mila euro per lavori e 220 mila euro come somme a disposizione dell’amministrazione).