La Uil trasporti denuncia: «Gli studenti fumano eroina sugli autobus della Val Rendena»

«Gli autisti delle corriere della Rendena annebbiati dai fumi dei ragazzi drogati». Lo denuncia la Uiltrasporti del Trentino in una nota spiegando anche di «non poter stare zitti nel ricevere continui solleciti d’intervento, quando si parla di droga sui mezzi pubblici».

La preoccupazione pare essere di tutti gli autisti di Trentino Trasporti della Val Rendena che portano gli studenti, dalle valli a Tione, «le segnalazioni sono troppo frequenti – aggiunge il sindacato – si dice che alcuni studenti fumano a bordo delle corriere e che l’autista viene avvolto da una scia di fumo, che potrebbe risultare nelle analisi del sangue, che l’autista viene sottoposto sistematicamente».

Per gli autisti non si tratterebbe di erba, fumo, o droghe leggere, qui si parla di eroina. «Come ben sapete il paese è piccolo e la gente mormora – continua la Uil Trasporti – e c’è sempre qualcuno che parla. L’eroina rispetto alle droghe “leggere” è micidiale, i ragazzi che fanno uso di questa droga, non si rendono conto che si bruciano le cellule del cervello e il loro corpo non le ripristina, rimangono bruciate». Il sindacato si chiede se alcuni ragazzi che per scherzo, provano a fumare quella schifezza, sono a conoscenza che potrebbero rimanere bruciati per tutta la vita. «La generazioni dei nostri figli dovrebbero sapere queste cose – conclude il sindacato – che con l’eroina è difficile la via del ritorno. Chiediamo a gran forza un intervento immediato da parte di tutte le forze, politiche scolastiche e dell’ordine per smantellare questa piaga, prima che prenda una brutta piega. Ringraziamo tutti anticipatamente».

