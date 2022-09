Ingresso ridotto nei castelli provinciali per le «Giornate europee del patrimonio»

Pubblicità

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, previste per sabato 24 e domenica 25 settembre, l’ingresso al Castello del Buonconsiglio e sedi distaccate sarà ridotto, ci saranno visite guidate, attività per famiglie e visite teatralizzate alla mostra.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sabato 24 e domenica 25 settembre l’ingresso al Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Stenico, Castel Beseno e Castel Caldes sarà a tariffa ridotta. Il tema dell’edizione 2022 è “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

I Servizi educativi del museo proporranno sabato 24 ad ore 11 e alle ore 15.30 visite guidate alla mostra sulla pittura veneta del Settecento in Trentino intitolata “I colori della Serenissima” (tariffa 3 euro) e domenica 25 ad ore 15.00 l’attività rivolta alle famiglie “Che viaggio” (8 euro a nucleo familiare): fin dall’antichità si viaggia per lavoro, piacere, bisogno, curiosità; e insieme all’uomo viaggiano anche gli animali, le merci, le idee e… le opere d’arte!

Quelle presenti in mostra hanno tutte qualcosa in comune: sono state realizzate nei territori della Repubblica di Venezia o da artisti formatisi in quel contesto culturale. Ma come sono arrivate fino in Trentino? La risposta si nasconde nei dettagli da trovare con una caccia al dettaglio!

Sabato 24 settembre, alle ore 18.30 e alle ore 20.45 sarà proposta la visita teatralizzata alla mostra “I Colori della Serenissima”. Nelle sale del Magno Palazzo il più famoso amante e seduttore della storia: Giacomo Casanova sarà protagonista nella piece teatrale scritta da Guido Laino e prodotta da Il Funambolo in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio e il Coordinamento Teatrale Trentino. Giacomo Casanova si trova a Trento dove è appena fuggito dalle terribili carceri dei Piombi di Venezia per cominciare un lungo, instancabile peregrinare per tutta Europa.

Prenotazioni e acquisto biglietti su www.trentinospettacoli.it (ingresso 5 euro più 1 euro di prevendita).

