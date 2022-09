Il comune fa cassa: 104 multe in sole 3 ore grazie ai nuovi semafori «intelligenti»

Pubblicità

Comincia male per gli automobilisti trentini l’installazione dei 13 nuovi semafori «intelligenti» e i due autovelox sull’asse Via Brennero, e via Alto Adige.

Ieri il comune ha fatto cassa velocemente fotografando 104 multe e solo in 3 ore di attività. Si può quindi ipotizzare che nelle prime settimane le multe saranno circa 500 al giorno per un incasso di circa 40 mila euro giornaliere.

Saranno quindi migliaia i contribuenti trentini che si vedranno recapitare le multe a casa.

I semafori entrati in azione alle 7 del mattino hanno rilevato alle 10.00 un centinaio di infrazioni di velocità in via Alto Adige, che in quella zona è di 70 chilometri orari.

Come detto sono entrati in funzione anche i 13 nuovi semafori intelligenti installati lungo via Brennero, dal rione di San Martino a Trento nord – che hanno rilevato nella prima parte della mattinata 4 infrazioni per il mancato rispetto del “rosso”.

Gli impianti (segnalati anche con cartelli fissi) sono in funzione anche di notte ma – soprattutto in questa prima fase – saranno attivati a fasce orarie per consentire agli automobilisti di “abituarsi” alla novità.

Sono comunque molte le perplessità degli automolisti e di alcune categorie per la stretta scelta dal comune di Trento.

C’ è infatti il pericolo che si formino lunghe code e che le frenate brusche possano provocare molti incidenti peggiorando così ancora di più le cose.

In questo momento storico oggettivamente molto difficile per famiglie e imprese l’operazione si poteva posticipare magari a questa primavera.

Il risultato probabilmente sarà quello di intasare ancora di più gli uffici di equitalia e dell’agenzia di riscossioni. Una mossa francamente che si poteva evitare e che penalizza oltre modo i cittadini che continuano a diventare sempre più poveri e «incazzati». Un’amministrazione che si è dimostrata poco sensibile sotto questo aspetto.

Le nuove tecnologie rilevano anche il mancato pagamento dell’assicurazione e l’ultima data di revisione delle auto.

