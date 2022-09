Fenomeno «Baby Gang», FdI: «Attendiamo dal Sindaco una dura presa di posizione»

Pubblicità

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia tornano alla carica dopo l’ennesimo episodio di violenza successo alla Portela domenica pomeriggio.

Una Baby Gang composta da 7 ragazzine, istigate da un gruppo di nord africani, hanno aggredito una persona anziana che tranquillamente al volante della propria autovettura stava percorrendo una via del centro storico. (qui articolo)

A rendere nota la cosa è stata Vittoria De Felice, una militante del Partito Democratico trentino in rotta da tempo con il suo partito, che è intervenuta a difesa dell’anziano.

Il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale denuncia da mesi «la presenza diffusa di questi episodi sul territorio, in un’occasione derubricati a “campagna elettorale per mancanza di argomenti” da parte di chi guida la nostra città. Respingiamo ancora una volta queste misere accuse al mittente, l’evidenza dei fatti è sotto agli occhi di tutti! Auspichiamo che questa dura presa di posizione per quanto accaduto da parte di un’esponente del Partito Democratico, possa produrre una presa di coscienza della situazione da parte dell’Amministrazione Comunale con la conseguente attuazione di ulteriori misure di controllo e prevenzione del territorio».

I consiglieri di Fratelli d’Italia si dichiariamo pronti a sostenere ogni provvedimento che vada in questa direzione e annunciano che nelle prossime ore, presenteranno una domanda d’attualità in Consiglio Comunale, «l’ennesima, per chiedere conto ancora una volta di quanto avvenuto all’Amministrazione Comunale. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla persona aggredita, sperando che la ferita morale per questo brutto episodio, possa rimarginarsi nel più breve tempo possibile».

