Draghi premiato come miglior statista dell’anno a New York: “Solo Kiev può decidere quale pace è accettabile. Niente ambiguità su autocrazie”

Pubblicità

Pubblicità



In occasione della cinquantasettesima edizione dell’Annual Awards Dinner della Appeal of Conscience Foundation, Mario Draghi a ricevuto il riconoscimento come miglior statista dell’anno per la sua “lunga leadership poliedrica nella finanza e nel pubblico servizio di cui hanno beneficiato l’Italia e l’Unione europea e che ha aiutato la cooperazione internazionale”.

Nell’occasione, Draghi ha parlato della questione Ucraina, rimarcando il peso delle scelte russe: “Le autocrazie prosperano sfruttando la nostra esitazione, dovremmo evitare l’ambiguità, per non pentircene in seguito. Dobbiamo essere disposti a collaborare, purché ciò non significhi compromettere i nostri principi fondamentali”.

Nel suo discorso, il premier italiano ha parlato anche dell’attuale situazione internazionale e il rischio di un ritorno alla Guerra Fredda: “L’invasione russa dell’Ucraina rischia di inaugurare una nuova era di polarizzazione. La soluzione sta in una combinazione di franchezza, coerenza e impegno. Quando tracciamo una linea rossa, dobbiamo farla rispettare. Quando prendiamo un impegno, dobbiamo onorarlo”.

Pubblicità Pubblicità

Anche l’Alto rappresentate per gli Affari Esteri dell’Ue Josep Borrell esprime la sua opinione in merito, sostenendo che i ministri sono d’accordo sul continuare gli aiuti all’Ucraina.

Insomma, è chiaro come l’Unione europea e il G7, insieme agli alleati, sono rimasti fermi e uniti in supporto dell’Ucraina. Rispetto alle alleanze internazionali Draghi aggiunge: “Solo la cooperazione globale può aiutare a risolvere i problemi globali, dalla pandemia ai cambiamenti climatici”.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità