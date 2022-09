Crisi energia, la Svizzera taglia i consumi. La ministra dell’Ambiente: «Fate la doccia in due»

Pubblicità

Pubblicità



“Fate la doccia in due”: è questa la proposta avanzata dalla ministra dell’Ambiente svizzera Simonetta Sommaruga per risparmiare energia.

In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, l’inverno sembra incombere come un oscuro presagio. Ed ecco allora che una delle proposte della ministra socialista del governo è quella di far fare la doccia insieme alle coppie.

Tra il caro bollette e i tagli all’energia, anche la ricca svizzera adesso ha un problema a causa delle minacce alle forniture di gas russo.

Pubblicità Pubblicità

Pur non acquistando direttamente da Mosca, infatti, la svizzera si rifornisce dalla Germania, che a sua volta si rivolge alla Russia per la materia prima. Tra l’altro, la Svizzera ha capacità molto limitata di stoccare il gas, utilizzato soprattutto per riscaldare le abitazioni.

Per tutti questi motivi, la 61 enne ministra dell’Ambiente, che non coabita con il marito, sta promuovendo una serie di misure per ridurre i consumi del 15% quest’inverno, in modo da evitare il rischio di interruzioni di corrente.

La bizzarra sparata rilanciata da uno quotidiano svizzero durante l’intervista della ministra ha comunque suscitato vivaci critiche da parte di molti.

Pubblicità Pubblicità