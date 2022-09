Corte Costituzionale: a fine corsa il “pesante” pluripensionato Giuliano Amato

Pubblicità

Il “pesante” pluripensionato Giuliano Amato, già sottosegretario alla presidenza dell’on. Bettino Craxi, prima che costui cadesse in disgrazia a seguito di “mani pulite” e altro ancora. Fu presidente del consiglio quando “rapinò” i conti correnti degli italiani (era la notte di venerdì 10 luglio 1992) con il prelievo forzoso del 6 per 1000.

Un vecchio arnese della prima repubblica. Gli altri affondano, Lui sempre a galla. Ha appena lasciato la presidenza della Corte Costituzionale per fine mandato, mentre il suo portafoglio è sempre più gonfio.

Oltre alla pensione di professore universitario, da tempo percepisce il vitalizio da ex parlamentare, mentre per 9 anni ha goduto di una indennità annua di 360.000,00 da giudice della Consulta a cui si aggiungono 72mila euro lordi annui per il tempo in cui è stato presidente della Consulta.

Ora, si merita il meritato e giusto riposo, con l’aggiunta di altri 200mila euro per l’indennità che spetta agli ex giudici della Corte…….

Ma non è finita qui……Si dice che sia pronto a rientrare in politica, qualora le elezioni del 25 settembre si concludessero con una patta. In giro la voce che Mattarella gli affiderebbe l’incarico di formare il governo con l’appoggio dei partiti dell’unità nazionale. E torniamo punto e a capo!

Articolo scritto per la Voce del Trentino da Carlo Martello

