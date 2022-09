Al Museo etnografico di San Michele all’Adige: «Continuità o trasformazione. L’impatto di Vaia sugli atteggiamenti delle persone»

Pubblicità

È in programma giovedì 22 settembre alle 18 al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina il VI° appuntamento del ciclo di conferenze “le Ragioni di Vaia”. “Continuità o trasformazione. L’impatto di Vaia sugli atteggiamenti delle persone”, è particolarmente interessante perché riguarda tutti.

Relatori dell’incontro sono: Il direttore e professore di Psicologia sociale del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento, Jeroen Andre Filip Vaes; l’antropologa Daniela Giudici sempre dello stesso Dipartimento e la dottoressa in Psicologia Sperimentale e co-direttrice del laboratorio di Climate Psycology and Action della University of California. San Diego, Anna Castiglione.

Agli insegnanti ed educatori che decideranno di partecipare alla conferenza sarà rilasciato l’attestato di aggiornamento riconosciuto da IPRASE.

Nel contesto del ciclo di incontri l’istituzione museale con sede a San Michele all’Adige non dimentica la sua “visione” etnografica e propone, di volta in volta, un focus specifico su un oggetto evocativo estratto dalle ricche raccolte del Museo.

Come per le altre conferenze del ciclo “le Ragioni di Vaia”, i partecipanti alla conferenza di giovedì 22 settembre riceveranno un coupon che consente l’ingresso alle sale del Museo e l’ascolto dell’esperienza sonora “i Suoni di Vaia” alla tariffa speciale di un euro, fruibile entro il 29 ottobre.

L’ultimo appuntamento del ciclo “le Ragioni di Vaia” è in programma sabato 29 ottobre ore 11 “Foreste e clima” con i relatori: Lorenzo Ciccarese, Giovanni Giovannini, Günther Unterthiner – modera Giampaolo Pedrotti Info: https://www.museosanmichele.it/

