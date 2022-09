Addio a Gregorio Gabos, imprenditore gentiluomo

Pubblicità

Si è è spento a 74 anni Gregorio Gabos, noto imprenditore clesiano.

Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio, mercoledì 21 settembre alle 14, nella chiesa parrocchiale di Cles.

La comunità intera potrà stringersi così in un abbraccio alla moglie Carla, alle figlie Francesca ed Elena, alle sorelle Silvia e Dolores e a tutti i familiari.

Classe 1947, Gabos ha iniziato a 15 anni la sua carriera professionale nell’ambito del movimento scavi, per poi acquisire la cava a Cis, lavorando la ghiaia per fare asfalti, da cui sorgerà poi la Cisba.

È della metà degli anni ’70 la nascita dell’impresa di costruzioni Gabos Gregorio, che ha svolto diversi lavori importanti non solo in Val di Non e in Val di Sole (le terme di Rabbi e Bresimo, la centralina del Barnes, vari magazzini delle mele), ma anche a Trento, come il garage di Piazza Fiera.

Senza dimenticare l’edilizia immobiliare, da Palazzina Elena (dal nome della figlia) e Palazzina Masere, passando per il Bertolasi e per l’edificio delle Acli e del catasto.

Ma Gregorio Gabos sarà ricordato, oltre che come imprenditore, anche per i tanti i progetti di beneficenza e solidarietà a cui ha dato vita: un panifico in Senegal, delle scuole in Madagascar, la ricostruzione dopo la Guerra del Golfo a Beirut.

E poi l’amore per la natura e per gli animali, il sorriso e il saluto immancabili, la capacità di stringere legami che vanno oltre l’aspetto professionale.

Gregorio Gabos era, e rimarrà sempre, una persona dal cuore grande. Un imprenditore gentiluomo.

