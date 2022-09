28 enne californiana ferita alla schiena sul passo Antermoia. Entra in azione il soccorso alpino

Pubblicità

Pubblicità



Nel primo pomeriggio di ieri una giovane donna statunitense è stata soccorsa nei pressi di Passo Antermoia per una caduta da sentiero.

La ragazza, una ventottenne residente in California, è caduta poco sopra il rifugio Principe, il cui gestore ha provveduto ad allertare il Numero Unico per le Emergenze 112, intorno alle ore 13.

Raggiunta nel frattempo dal personale del rifugio, è stata descritta dagli stessi ai soccorritori come cosciente ma non in grado di muoversi.

Pubblicità Pubblicità

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino e Spelelogico Trentino, ha chiesto l’intervento dell’elicottero.

Avvistata la ragazza in compagnia di un dipendente del rifugio, l’equipe medica è stata sbarcata dall’elicottero poco sopra il luogo dell’incidente ha raggiunto a piedi l’infortunata.

Immobilizzata per trauma alla schiena, la donna è stata verricellata ed elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Pubblicità Pubblicità