Trattore si ribalta nelle campagne di Taio

Pubblicità

Pubblicità



Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 19 settembre poco dopo le 11, nelle campagne di Taio, dove sta entrando a pieno ritmo la raccolta delle mele.

Per cause ancora da accertare, un trattore con agganciato il rimorchio si è messo in moto autonomamente, finendo per ribaltarsi tra i meleti nella parte alta del paese e terminando così la sua corsa su un fianco.

Come detto, per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nell’incidente.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di Taio, che si sono occupati prima della messa in sicurezza e poi del recupero del mezzo agricolo.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità