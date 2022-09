Scontro tra due auto, una si ribalta: i feriti trasferiti al santa Chiara

Pubblicità

Pubblicità



Il violento scontro è accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 settembre, lungo la strada 237 del Caffaro nel comune di Madruzzo tra gli abitati di Sarche e Ponte Arche sulla retta tra la galleria Casale e la Limarò

Per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate violentemente. Nell’impatto una delle due si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono giunti i soccorsi con le ambulanze della croce rossa della valle dei Laghi di stanza a Vezzano, della croce rossa delle Giudicarie di stanza a Ponte Arche e della croce bianca.

Pubblicità Pubblicità

I sanitari dopo aver prestato le prime cure alle persone rimaste coinvolte, vista la grave dinamica dell’incidente hanno attivato l’elisoccorso atterrato direttamente sulla strada statale a pochi metri dall’incidente.

Per supportare i sanitari e mettere in sicurezza i mezzi sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Calavino, supportati dai colleghi di Lasino e Padergnone intervenuti anche con le pinze idrauliche per estrarre eventuali feriti, che fortunatamente non sono state necessarie.

I feriti dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati al ospedale Santa Chiara per ricevere le cure del caso. Per accertare la dinamica sono intervenuti i carabinieri della stazione di Candriai , e della compagnia di Trento. Grossi i disagi al traffico sull’asse Giudicarie che è rimasto bloccato fino al tardo pomeriggio con la situazione che lentamente è tornata alla normalità.

Pubblicità Pubblicità