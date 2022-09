Sauna prende fuoco in un hotel: intervengono 50 Vigili del Fuoco

Pubblicità

Nel tardo pomeriggio di ieri, 18 settembre poco prima delle 18.00 è scattato l’allarme incendio nella sauna di un hotel. Sul posto, sono intervenuti circa 50 Vigili del Fuoco Volontari di San Vigilio di Marebbe, evitando che le fiamme si propagassero al resto della struttura.

Intanto, proseguono i lavori di bonifica, ma i danni sono piuttosto ingenti. Anche se le cause dell’innesco non sono ancora note, fortunatamente non ci sono stati feriti.

